Dolar/TL, ABD ilişkileri ve ‘hafta sonu’ endişesiyle baskı altında

Dolar/TL, küresel piyasalardaki satış baskısı, ABD-Türkiye ilişkilerine yönelik endişeler ve Türkiye ekonomisine yönelik devam eden risklerin etkisiyle 8.2 üzerinde baskı altında.

Fotoğraf: Reuters

ABD Başkanı Joe Biden’ın, 1915’te Anadolu’da Ermenilere yönelik katliamları ‘soykırım’ olarak tanıması bekleniyor.

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Konuya yakın üç kaynağın Reuters’a verdiği bilgiye göre, Biden, 1915’teki olayların anma günü olan 24 Nisan’daki açıklamada ‘soykırım’ ifadesini kullanabilir.

Biden yönetiminin Türkiye’nin ‘tehcir’ olarak nitelediği olayları ‘soykırım’ olarak tanıması her ne kadar sembolik olsa da, Ankara’da öfke yaratarak ikili ilişkilerin daha gerilmesine yol açabilir.

Reuters’a konuşan bir bankanın döviz masası işlemcisi, şunları kaydetti: “TL’de dün dolar karşısında yüzde 1’e yaklaşan bir değer kaybı yaşandı. Baktığımızda gelişmekte olan ülke para birimlerinde benzer bir trend göremiyoruz. Burada ABD ile ilişkilerin kısa vadede daha da gerileyeceği endişesi etkiliydi. Bunun yanı sıra rezervlerin gerekirse daha fazla satılabileceği söylemi de endişe yarattı.”

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İşlemci şöyle devam etti: “Türkiye ekonomisine yönelik riskler devam ediyor. Geçen haftalarda küresel risk iştahındaki canlı seyir ve faizin yüzde 19’da sabit tutulması risklerin fiyatlamalarda daha az hissedilir olmasını sağlamıştı. Ancak küresel satış baskısı başladığında TL önemli bir değer kaybı yaşadı. Bunun yanısıra hafta sonu tatili üç gün olacak. Hafta sonunda yaşanabilecek olayların riskleri göz önüne alan yatırımcılar bir süredir olduğu gibi pozisyonlarını hafta sonu için kapadığını görüyoruz. Gerekirse hafta başında tekrar açıyorlar. Tüm bunlar TL için iyimser bir söylem yapamamamıza neden oluyor.”

Erdoğan’dan rezerv çıkışı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün Merkez Bankası rezervlerindeki 128 milyar doların ‘ne peşkeş’ çekildiğini ne de ‘heba edildiğini’, talebi karşılamak için kullanıldığını belirterek, hali hazırda 95 milyar dolarlık rezerv olduğunu ve bunun da piyasa koşullarına göre ihtiyaç olduğunda kullanılabileceğini söylemişti.

TL’de dün dolar karşısında yüzde 1’e yaklaşan değer kaybı yaşanmıştı.

Erdoğan piyasa koşullarının rezerv değişimlerini belirlediğini, ihtiyaç olmaması halinde rezervlerin 100 milyar doların üzerine çıkabileceğini de belirtirken, MB kaynaklarında son iki yılda sadece dört kalemde 165 milyar dolar kullanıldığını söyledi.