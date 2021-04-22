Reuters: Biden’ın ‘Ermeni soykırımı’nı tanıması bekleniyor

ABD Başkanı Joe Biden’ın 1915’te Anadolu’da Ermenilere yönelik katliamları resmen ‘soykırım’ olarak tanıması bekleniyor.

Konuya yakın üç kaynağın Reuters’a verdiği bilgiye göre, Biden 1915 olaylarının anma günü olan 24 Nisan’da yapacağı açıklamada ‘soykırım’ ifadesini kullanabilir.

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Biden yönetiminin Türkiye’nin ‘tehcir’ olarak nitelediği olayları ‘soykırım’ olarak tanıması her ne kadar sembolik olsa da, Ankara’da öfke yaratarak ikili ilişkilerin daha da gerilmesine yol açabilir.

Konuya yakın bir kaynak, “Anladığım kadarıyla bu kararı almış ve cumartesi günkü açıklamasında soykırım kelimesini kullanacak” dedi. Kaynaklar, Türkiye ile ikili ilişkilerin önemi göz önüne alındığında, Biden’in son dakikada bu ifadeyi kullanmamayı tercih edebileceğine de dikkat çekti.

ABD’de 1981-1989 arasında başkanlık yapan Ronald Reagan’dan sonra, 1915’i açıkça ‘soykırım‘ diye niteleyen başka bir başkan olmadı. Barack Obama Ermenice ‘Büyük Felaket‘ anlamına gelen ‘Meds Yeghern‘ ifadesini kullanmıştı.

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Biden’ın atması beklenen adım büyük ölçüde sembolik öneme sahip olsa da, ABD yönetiminin onlarca yıldır 1915 olayları etrafında dikkatle ördüğü dilden kopması anlamına gelecek.