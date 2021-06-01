İddaa İstanbul: Yerlilerin hisseyi elde tutma süresi 18 güne kadar düştü

Borsada yatırım yapmak yerine kullanılan ‘borsa oynamak’ kelimesi gerçek karşılığını buluyor. Türkiye Sermaye Piyasası’nın 2020 raporuna göre yerli yatırımcının hisseleri elde tutma süresi 40 günden 18 güne indi. Kısa süreli al-sat furyasına artık yabancı yatırımcı da uymuş gözüküyor.

Fotoğraf: Reuters

Borsa İstanbul’da siyasi faktörlerden kaynaklı iniş ve çıkışlar yatırımcıların hareketlerinde de dikkat çeken değişiklikler meydan getirdi.

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Yabancılara göre bir hisseyi elde tutma süresi zaten hayli düşük yerli yatırımcı bu vakit aralığını daha da aşağı çekti.

Yatırım yerine bir an önce küçük de olsa karını cebine koymayı seçen yerli yatırımcı, 2012’de ortalama 40 gün beklettiği bir hisseyi 2020’de ortalama 18 günde elinden çıkarıyor. 2019’da ise bu rakam 31 gündü.

Yabancı yatırımcı ise BIST 100’de 2012’de 343 gün elinde tuttuğu hisseyi 2020 yılında 55 gün gibi bir sürede satmayı tercih ediyor.

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Yerli yatırımcılarda en yüksek elde tutma süresi ise 21 gün ile BIST Sınai endeksinde. Bununla beraber yabancı yatırımcıların BIST Sınai endeksindeki elde tutma süresinin 2019’da 147’den 2020’de 51 güne gerilemesi dikkat çekici.