Diken

Yaramazlara biraz batar!

Borsada şubattan beri kayıp yüzde 25

Borsa İstanbul’da şubattan itibaren dolar bazlı kayıp yüzde 25.

Merkez Bankası başkanının görevden alınması sonrası 157 bandına kadar gerileyen endeks, hafta ortasında ulaştığı 169 dolarla hala 2021 yılı ortalamasının altında.

Reklam

Fotoğraf: Reuters


Borsa İstanbul’un 2021 yılı dolar bazlı ortalaması 195 seviyesinde.

Türkiye’nin ekonomi politikalarında değişim sinyali verdiği ekim-şubat arası dönemde 131 dolardan 225 dolara kadar bir ralli yapan endeks daha sonra ise düşüşe geçti.

Merkez Bankası başkanının Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından gece yarısı kararnamesi ile görevden alınması sonrası ise Borsa İstanbul, dolar endeksi bazında 157 bandına kadar düştü.

Reklam

2021 yılında sektörel bazlı performanslara bakıldığında ise en büyük kayıp bankacılık endeksinde.

Bankacılık endeksi ocak ayının başlarında gördüğü 224 dolar seviyesinden yüzde 41 gerilemeyle 132 dolar seviyelerine kadar indi.

Sanayi tarafında ise kayıp yüzde 20.

Piyasa analistlerine göre endekste ufak kıpırdanmalar olsa da hala yabancı ilgisinin zayıf, güven sorunu çözülemedi ve dolar bazlı işlem hacmi düşük.

Borsa dipte ama yabancılar hala kaçıyor

Borsa İstanbul’da bir buçuk yıl sonra bir ilk: Halka arz edilen hisse çakıldı

MB başkanı gitti, TL dolar karşısında yüzde 16 değer kaybetti: 1 dolar=8.38 lira

Dolar/TL, ‘soykırım’ın da kaygısıyla 8.30’un üstünde; avro da 10’u geçti

UBS dolar/TL tahminini 9 liraya çıkardı

Albayrak ‘Işık büyüyor’ demişti: Borsa çöktü, dolar yine yükselişte

SON HABERLER

EuroLeague’de play-off’ların ardından

BİLGEHAN UÇAK Anadolu Efes – Real Madrid Diken’de play-off’lar başlarken yazdığım yazının sonunda tahminlerde bulunmuştum. Orada, Anadolu Efes’in Real Madrid’i çok rahat yeneceğini iddia ettim. Sebebi belliydi çünkü İspanyol temsilcisi sezonun başından beri cin çarpmışçasına sakatlıklarla ve NBA’e giden oyuncularla boğuşuyordu. Seri 2-0 başlayınca hemen herkes 3-0 biteceğinde hemfikirdi. İki maçta toplam 50 sayı fark […]

İmamoğlu ‘yakıştırma’yı şiddetle reddetti

‘Türbede ellerini arkada bağladığı’ ve HDP’li belediye başkanlarını ziyaret ettiği için ifadesi istenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisine isnat edilen ‘suçun’ yasada yer almadığını söyledi.

‘Üçüncü doz’da yerli aşı hedefi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ikinci doz aşıdan altı ay sonra uygulanması düşünülen ‘hatırlatma dozu’nun yerli aşıyla yapılmasının planlandığını söyledi.