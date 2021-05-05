Borsada şubattan beri kayıp yüzde 25

Borsa İstanbul’da şubattan itibaren dolar bazlı kayıp yüzde 25.

Merkez Bankası başkanının görevden alınması sonrası 157 bandına kadar gerileyen endeks, hafta ortasında ulaştığı 169 dolarla hala 2021 yılı ortalamasının altında.

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Fotoğraf: Reuters



Borsa İstanbul’un 2021 yılı dolar bazlı ortalaması 195 seviyesinde.

Türkiye’nin ekonomi politikalarında değişim sinyali verdiği ekim-şubat arası dönemde 131 dolardan 225 dolara kadar bir ralli yapan endeks daha sonra ise düşüşe geçti.

Merkez Bankası başkanının Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından gece yarısı kararnamesi ile görevden alınması sonrası ise Borsa İstanbul, dolar endeksi bazında 157 bandına kadar düştü.

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2021 yılında sektörel bazlı performanslara bakıldığında ise en büyük kayıp bankacılık endeksinde.

Bankacılık endeksi ocak ayının başlarında gördüğü 224 dolar seviyesinden yüzde 41 gerilemeyle 132 dolar seviyelerine kadar indi.

Sanayi tarafında ise kayıp yüzde 20.

Piyasa analistlerine göre endekste ufak kıpırdanmalar olsa da hala yabancı ilgisinin zayıf, güven sorunu çözülemedi ve dolar bazlı işlem hacmi düşük.