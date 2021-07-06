Borsa İstanbul’daki düşüşe çözüm arayışı: Şirketler kendi hisselerini topluyor

Borsa İstanbul’da yabancı çıkışları ve siyasi hamlelerle başlayan çöküş, kağıtları dolar bazlı olarak tarihin en düşük seviyelerine getirdi. Şirketler ise bu kadar ucuz olmayı hak etmediğini düşündüğü kağıtları kendi topluyor.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ekonomi yönetimine müdahaleleri, Türkiye’nin yüksek risk primi, çift haneli enflasyon, swaplar hariç tutulduğunda rezervlerin ciddi anlamda sıkıntılı oluşu, ABD ile S-400 krizi ve Avrupa Birliği ile sık sık yükselen tansiyon; Türk varlıklarına olan talebi her geçen gün daha da aşığı çekiyor.

Özellikle Erdoğan’ın Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ı görevden almasından sonra sert kayıpların yaşandığı Borsa İstanbul’da istenilen toparlanma bir türlü sağlanamıyor. Borsa İstanbul’da işlem gören kağıtlar dolar bazlı olarak tarihin en düşük seviyelerinde durmaya devam ederken, beklenen alıcı çıkmıyor.

5 milyar dolar üzeri şirket sayısı 4’e düştü

Endekste şu an işlem gören 400 üzerindeki şirketten sadece 31 tanesi 1 milyar dolar üzerinde piyasa değerine sahip. 5 milyar dolar üzeri piyasa değeri bulunan şirket sayısı ise dörde kadar düştü.

Endeksin dolar bazında rekor seviyede olduğu Mart 2013’te ise 41 şirketin piyasa değeri 1 milyar doların üzerindeydi. Bu dönemde 5 milyar dolar üzerinde piyasa değeri bulunan şirket sayısı 15’ti.

Yabancılardan rekor düzeylerde satışlar

Yılbaşından bu yana Borsa İstanbul’dan yabancı çıkışı 1,7 milyar dolara ulaşırken, sadece Mart ayında 881 milyon dolarlık çıkış yaşandı. 2020 yılında ise yabancının toplam çıkışı 4,3 milyar dolar seviyesindeydi. Endekste yabancıların yönü ise hala çıkıştan yana.

Borsa İstanbul’da işlem gören kağıtlarının gerçek değerlerinden çok uzak olduğunu düşünen şirketler ise çareyi kendi hisselerini toplamakta buluyor. Şirketlerin ‘net aktif değer iskontosu’ ortalama olarak yüzde 30’lara ulaştı.

Koç Holding tarihinde ilk kez buyback yaptı

Cuma günü Koç Holding tarihinde ilk kez geri alım programı yaparak (buyback) hisse senetlerindeki düşüşün önüne geçti. Koç Holding kağıtları yüzde 5, iştiraki Arçelik’in hisseleri ise yüzde 8,5 değer kazandı.

Borsa İstanbul’da işlem gören Vakıfbank, Halkbank, Turkcell, Erdemir, THY, Koç Holding, İş Bankası, Emlak Konut, BİM ve TAV da hisselerini toplayan şirketler arasında.

Şirketler, hisselerini toplamak için kendi kaynaklarını kullanırken, yeni ihtiyaçlar durumunda yüksek devam eden faizlerle borçlanmak durumunda kalabilir. Görece daha az güçlü sermaye yapısına sahip şirketlerin ise böyle bir adım atarak kağıtlarındaki düşüşün önüne geçmesi ise çok da mümkün görünmüyor.