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Yaramazlara biraz batar!

Dolar/TL 9,97’yi geçti

Dün 9,87’yle rekor tazeleyen dolar/TL, akşam saatlerinde yaşanan gerilemenin ardından gece yarısı itibarıyla yeniden hareketlendi. Kur, saat 11.45 itibarıyla 9,97 sınırını da aştı.

ABD’de yıllık enflasyonun yüzde 6,2’yle 1990’dan bu yana en yüksek seviyeye çıkmasının ardından dün dolar/TL gün içinde yüzde 1,44’lük değer kazanarak 9,87’e kadar ulaşmıştı.


Güne bu gelişmeyle ‘uyanan’ kur saat 11:45 sularında 9,97’yle tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Avro/TL aynı saatte 11.3915 seviyelerinde işlem görüyordu. 

Üçte birlik gerileme

2019 yılına 6 liranın altında başlayan dolar/TL’de kayıp ise şuan yüzde 65’in üstünde. TL’de bu yılın başındaki 7,30’lu seviyeler hesaba katıldığında ise yüzde 30’ları geçen bir erime var. Eylül ayına göre ise bu oran yüzde 20’lerde.

Dolarda daha önceki zirve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 10 ülke büyükelçisi için ‘istenmeyen kişi‘ talimatını verdiğini açıklamasının ardından 25 Ekim’de 9,85’le gelmişti. Yükselişte aynı zamanda Merkez Bankası’nın piyasa beklentilerini aşan 200 baz puanlık faiz indirimi de etkili olmuştu. Büyükelçi krizin aşılması ile birlikte ise kur 9,43’e kadar çekilmişti.

Dünyada hem gelişmekte olan hem de gelişmiş ülkelerin bir şekilde sıkılaştırma ya da destekleri azaltma eğilimine girdiği dönemde Merkez Bankası (MB) ise yükselen enflasyona ve değer kaybeden TL’ye rağmen dünyanın aksine gevşeme eğiliminde.

MB fiyat istikrarının cari fazla verilmeden sağlanamayacağını belirtirken, tüketici enflasyonun ise ekimde yükseldiği yüzde 20’lerde aylarca kalması bekleniyor. Ekonomistler cari fazlaya odaklanmanın enflasyondaki yükselişi daha da yukarı çekebileceği görüşünde.

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