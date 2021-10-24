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Yaramazlara biraz batar!

Dolar/TL 9,75’in üzerini test etti

Merkez Bankası’nın (MB) faiz kararı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 10 büyükelçi için ‘istenmeyen kişi’ açıklamasının ardından dolar/TL kuru uluslararası piyasalarda 9.75’in üzerini test etti.

Fotoğraf: Reuters

Enflasyondaki yükseliş ve TL’deki kayıplara rağmen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın istediği faiz indirimlerine eylülde başlayan MB, ekim ayında da gevşeme döngüsüne beklentilerin ötesinde 200 baz puanla devam etmişti.


Erdoğan, tutuklu iş insanı Osman Kavala’yla ilgili ortak açıklama yapan 10 ülkenin büyükelçisinin ‘istenmeyen kişi’ ilan edilmesi için Dışişleri’ne talimat verdiğini söylemişti.

Türkiye’nin kredi temerrüt risk primi (CDS), 16 baz puan yükselişle 458 baz puana çıkarken, 10 yıllık tahvil faizi yüzde 20,51 seviyesinde bulunuyor.

BloombergHT’nin aktardığına göre saat 23.41 itibariyle dolar/TL 9,7526.

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