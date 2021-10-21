Türkiye politika faizinde dünyada en yüksek 11’inci ülke; Avrupa’da birinci

Merkez Bankası’nın (MB) yeni kararıyla Türkiye politika faizinde dünyada en yüksek 11’inci, Avrupa’da ise ilk sıradaki ülke oldu.

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Merkez Bankası Para Piyasası Kurulu (PPK) bugün aldığı kararla politika faizini yüzde 16’ya çekti. Piyasadaki uzmanlar, her ne kadar faiz indirimine ilişkin mantıklı bir gerekçe bulamasalar da, siyasetin MB üzerindeki baskısının bir sonucu olarak, beklentilerini 50-100 baz puan arasında bir indirime ayarlamıştı. Bu beklentiye rağmen indirimin 200 baz puana ulaşması doların 9,49’a avronun ise 11 liranın üzerine çıkmasına neden oldu.

Euronews Türkçe’nin aktardığına göre politika faizleri konusunda dünya sıralamasında zirvede Venezuela (54.06) yer alırken ilk 11’de Zimbabve (40), Arjantin (38), Yemen (27), Sürinam (25), Angola (20), Liberya (20), Sudan (19.6), İran (18), Haiti (17) ve Türkiye (16) var.

Avrupa ülkelerine bakıldığında ise Türkiye faiz oranının en yüksek olduğu ülke konumunda. Diğer Avrupa ülkelerinden Belarus 9.25’le ikinci, Ukrayna ise 8.25’le üçüncü sırada.

İsviçre, Danimarka, Japonya eksi faiz uygulayan üç ülke

‘Faiz ligi’nin alt sıralarında ise negatif faiz uygulayan ülkeler bulunuyor. Avro bölgesi ülkelerinde sıfır faiz uygulanırken Japonya, Danimarka ve İsviçre’de de negatif faiz var.

İsviçre yüzde -0.75’le dünyanın en düşük politika faizi oranına sahip ülkesi. İsviçre’yi -0.5’le Danimarka, -0.1’le Japonya takip ediyor.

Avrupa’da en düşük artı faiz Britanya ve Polonya’da

Artı faiz uygulayan ülkelerden en düşük orana sahip olanlarsa sırasıyla Britanya (0.1), Polonya (0.1), İsrail (0.1), Avustralya (0.1), Singapur (0.22) ve Amerika Birleşik Devletleri (0.25) ve Norveç (0.25).

Dünyanın önemli ekonomilerinden Çin (3.85), Kanada (0.25), Güney Kore (0.75), Hindistan (4), Rusya (6.75) ise düşük faiz uygulayan diğer ülkelerden.