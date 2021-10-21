Muhalefetten faiz tepkisi: Talimatla indi; milleti fakirleştirdiğiniz yetmedi mi?

Merkez Bankası’nın piyasa beklentilerini aşan 200 baz puanlık faiz indirimi sonrası TL’nin hızla değer kaybetmesine muhalefet partilerinden tepki geldi.

Fotoğraf: Diken

Merkez Bankası (MB) Para Piyasası Kurulu (PPK) bugün aldığı kararla politika faizini yüzde 16’ya çekti. Piyasadaki uzmanlar, her ne kadar faiz indirimine ilişkin mantıklı bir gerekçe bulamasalar da, siyasetin MB üzerindeki baskısının bir sonucu olarak, beklentilerini 50-100 baz puan arasında bir indirime ayarlamıştı. Buna rağmen indirimin 200 baz puana ulaşması doların 9,49’a avronun ise 11 liranın üzerine çıkmasına neden oldu.

TL’deki hızla kayıplar sonrası muhalefet cephesi ise MB Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a Twitter üzerinden tepki gösterdi.

Tepkiler

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: “Ülkenin şerefli bürokratlarına seslendim; bir de tabii ki şahsın bürokratları var. Onların ne olduğu bugün daha da aşikar oldu. Şahıs ve şürekası ülkeyi açlığa doğru götürüyor. Bu yapılanlar ya millete ihanet ya da bir sağlık sorunu… Başka bir izahı yok!“

Ülkenin şerefli bürokratlarına seslendim; bir de tabii ki şahsın bürokratları var. Onların ne olduğu bugün daha da aşikar oldu. Şahıs ve şürekası ülkeyi açlığa doğru götürüyor. Bu yapılanlar ya millete ihanet ya da bir sağlık sorunu… Başka bir izahı yok! — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) October 21, 2021

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: “Ciddiyetsiz bir iktidarın, atadığı liyakatsiz bir bürokrat aracılığıyla verdiği, rasyonellikten uzak bir kararın sonucunda olan yine hane halkımıza, esnafımıza ve KOBİ’lerimize oldu. Bu aziz millet bunu hak etmiyor. Çok yazık…”

Ciddiyetsiz bir iktidarın, atadığı liyakatsiz bir bürokrat aracılığıya verdiği, rasyonellikten uzak bir kararın sonucunda olan yine hane halkımıza, esnafımıza ve KOBİ'lerimize oldu.



Bu aziz millet bunu hak etmiyor.



Çok yazık… — Meral Akşener (@meral_aksener) October 21, 2021

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: “Talimatla 200 puan indi. Tekrar ediyorum: Talimatla.“

Talimatla 200 puan indi. Tekrar ediyorum: Talimatla. — Ali Babacan (@alibabacan) October 21, 2021

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: “TCMB enflasyon ile mücadele edeceğine siyasetin güdümüne girmiş savruluyor. Milleti 1 ayda yüzde 15 fakirleştirdiğiniz yetmedi mi? Asgari ücreti pula döndürüp işçiyi namerde muhtaç ettiğiniz yetmedi mi? KOİ müteahhitlerine yaptığınız garanti ödemelerini yüzde 50 arttırmanız yetmedi mi?“

TCMB enflasyon ile mücadele edeceğine siyasetin güdümüne girmiş savruluyor.



Milleti 1 ayda %15 fakirleştirdiğiniz yetmedi mi?



Asgari ücreti pula döndürüp işçiyi namerde muhtaç ettiğiniz yetmedi mi?



KOİ müteahhitlerine yaptığınız garanti ödemelerini %50 arttırmanız yetmedi mi? — Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) October 21, 2021

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: “Olacak iş değil!.. Çin’de asgari ücret: 387 dolar Türkiye’de asgari ücret 299 dolar. Faiz kararından sonra dolar 10 TL’ye gidiyor. -Saray ve şürekâsı hariç- herkesin alım gücü düştükçe düşüyor. Bu gidişatın sonu uçurum Tek çare #HemenSeçim“

📢Olacak iş değil!..



Çin'de asgari ücret: 387💲

Türkiye'de asgari ücret: 299💲#Faiz kararından sonra dolar 10 TL'ye gidiyor. -Saray ve şürekâsı hariç- herkesin alım gücü düştükçe düşüyor. Bu gidişatın sonu uçurum



Tek çare #HemenSeçim! — Veli AĞBABA (@veliagbaba) October 21, 2021

MB’deki görevden almalar

Yüksek faize karşı olduğunu sık sık tekrar eden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi’ döneminde dört MB başkanıyla çalıştı. Erdoğan, çoğunlukla faiz politikalarında yaşanan görüş ayrılığını neden göstererek üç başkanı aniden görevden aldı. Erdoğan son olarak, geçtiğimiz hafta MB Başkanı Şahap Kavcıoğlu’yla görüştükten sonra faiz kararlarında oy hakkı bulunan MB başkan yardımcıları Semih Tümen, Uğur Küçük ile Para Politikaları Kurulu (PPK) üyesi Abdullah Yavaş’ı ‘koltuğundan kaldırmıştı.‘