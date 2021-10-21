Faiz düştü, TL eridi

Merkez Bankası’nın piyasa beklentilerinin üzerinde gelen faiz indirim kararının ardından TL’de önemli değer kayıpları yaşandı. Dolar kuru karar sonrası 9,50’ye dayanırken, avro ise 11 lirayı aştı.

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Merkez Bankası, politika faizini 200 baz indirerek yüzde 16’ya çekti. Karar öncesi piyasa beklentisi 50-100 baz puan aralığında değişiyordu.

Beklentileri aşan indirim sonrası dolar ve avroda rekorlar da peş peşe geldi.

Dolar/TL ilk tepki olarak 9,49’a kadar ulaşıp tüm zamanların rekorunu kırarken, avro/TL de 11,06’ya kadar tırmanarak rekorunu revize etti.

İlk tepkinin ardından dolar/TL, 9,41-9,43 arasında hareket ederken avro ise 11 liranın altına inmekte zorlanıyor.

Karar öncesi 443 seviyesinde olan Türkiye’nin 5 yıllık risk pirimi (CDS) de 455’e kadar çıkarak 6 ayın zirvesine oturdu.

Borsa tarafında da saat 14.30 itibarıyla satışların hızlandığı gözlemlendi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçen hafta Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’yla görüştükten sonra faiz kararlarında oy hakkı bulunan MB başkan yardımcıları Semih Tümen, Uğur Küçük ile Para Politikaları Kurulu (PPK) üyesi Abdullah Yavaş’ı görevden almıştı.

Halihazırda karar sonrası kur cephesinde hemen hemen her gün yeni bir rekor da yaşanıyordu. Dolar son olarak önceki gün 9,37 ile tarihi zirvesini yenilemişti.

Eylül ayına 8.3 civarından başlayan dolar/TL’de son faiz indirimiyle birlikte kayıp yüzde 13’ün üzerine çıktı. Yıl başına göre ise bu oran 30’a yakın.