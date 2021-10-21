200 bp indirim Kavcıoğlu’nun ‘biat’ mesajı mı?

Bluebay Asset Management’tan Timothy Ash’e göre CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun geçen haftaki ziyaretinin ardından piyasa beklentilerinin çok üzerinde gelen faiz indirimi, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun piyasaya net bir mesajı: “Ben Erdoğan’dan başka kimseyi dinlemem.”

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Enflasyondaki yükseliş ve TL’deki kayıplara rağmen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın istediği faiz indirimlerine eylülde başlayan Merkez Bankası (MB), ekim ayında da gevşeme döngüsüne beklentilerin ötesinde 200 baz puan ile devam etti.

Ekonomistlerin iktisadi gerekçelerle açıklamakta zorlandığı iki aylık faiz indirimleri 300 baz puana ulaştı.

Kararın ardından ayrıca dolar/TL 9,5010’a kadar yükseldi, tüm TL cinsi varlıklar değer kaybetti.

Pek çok akademisyenin ‘politika hatası‘ olarak gördüğü faiz indirimlerinin, 2023’te zorlu bir seçimle karşı karşıya olan Erdoğan’ın gevşeme yanlısı adımlar için sabrının da azalması nedeniyle devam edeceği bekleniyordu. Piyasalar, PPK kararı sonrası da açıklamalardan faiz indirimlerinin sonuna gelinmediği ama yavaşlayabileceği mesajı aldı.

Reuters anketine katılan ekonomistlerin neredeyse tamamı Para Politikası Kurulu’nun (PPK) kararında faiz indirimi yapacağını tahmin ediyordu. Ankete katılan 21 kurumdan 10’u 50 baz puan, 10’u 100 baz puan indirim beklerken, bir katılımcı politika faizinin sabit tutulacağını öngörüyordu. Ankette 200 baz puan beklenti yer almıyordu.

Bürümcekçi Araştırma ve Danışmanlık kurucu ortağı Haluk Bürümcekçi, 200 baz puanlık indirimi ‘çok olumsuz bir gelişme‘ olarak niteledi.

Bürümcekçi’nin değerlendirmeleri şöyle: “Merkez Bankası yıl sonuna kadar sınırlı indiririm diyor, ama yeni yılda indirimlerin devamına kapıyı kapamıyor… Öte yandan, karar metninde yüklü faiz indirimi sonrası ilave indirimler için yıl sonuna kadar sınırlı bir alan kaldığının belirtilmesi yılın son iki toplantısında toplam 50-100 baz puan aralığında daha indirim olabileceğini düşündürüyor.

Faizlerde düşüşün yıl sonuna kadar yavaşlayacağı anlaşılırken, sonrasında hangi hızla ve toplamda ne boyutta olabileceği açısından kritik gelişme ise 28 Ekim’de yayınlanacak yeni enflasyon raporunda yer alacak enflasyon patikasına ilişkin MB tahminleri olacak.”

MB’nin kararı ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun geçen hafta tarihte benzeri görülmemiş şekilde bankayı ziyaret etmesinin ardından geldi. Kılıçdaroğlu bugün karar öncesi Twitter paylaşımında, “Sayın bürokratlar, bugün kararlar alırken, düsturunuz sadece milletimizin refahı olsun” demişti. Kılıçdaroğlu PPK sonrası ise “Bu yapılanlar ya millete ihanet ya da bir sağlık sorunu” dedi.

Bluebay Asset Management’tan Timothy Ash’e göre yapılan son indirimde Kılıçdaroğlu’nun Merkez Bankası ziyaretinin de önemli bir payı var.

Ash’in değerlendirmeleri şöyle: “Piyasa en kötü ihtimalde bile 100 baz puan indirim beklerken TCMB Başkanı Kavcıoğlu faizi 200 baz puan indirdi. Piyasaya ve Kılıçdaroğlu’na verilen mesaj çok net: Ben Erdoğan’ı dinlerim, onun haricinde kimseyi dinlemem.”