Bloomberg’den faiz yorumu: Erdoğan’ın merkez bankası…

Bloomberg ajansı, Merkez Bankası’nın piyasa beklentilerini aşan 200 baz puanlık faiz indirimine ilişkin haberinde bankayı ‘Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Merkez Bankası’ olarak tanımlarken, bu yıl daha fazla faiz indirimi için sınırlı alan kaldığını belirtti.

Fotoğraf: Diken

Merkez Bankası (MB) Para Piyasası Kurulu (PPK) bugün aldığı kararla politika faizini yüzde 16’ya çekti. Piyasadaki uzmanlar, her ne kadar faiz indirimine ilişkin mantıklı bir gerekçe bulamasalar da, siyasetin MB üzerindeki baskısının bir sonucu olarak, beklentilerini 50-100 baz puan arasında bir indirime ayarlamıştı. Bu beklentiye rağmen indirimin 200 baz puana ulaşması doların 9,49’a avronun ise 11 liranın üzerine çıkmasına neden oldu.

Erdoğan’ın para politikalarının ‘alışılmışın dışında’ olduğu vurgulanan haberde, Bloomberg’in konuştuğu 26 uzmanın indirim beklediği ama çoğunluğun bunu 100 baz puan olarak tahmin ettiği kaydedildi.

Haberde, ‘kendini yüksek faiz oranlarının ‘düşmanı’ olarak tanımlayan Erdoğan’ın, faiz oranlarının düşürülmesinin daha düşük enflasyona yol açacağı şeklindeki alışılmadık bir hipotezi benimsediği’ de vurgulandı.

Bloomberg’e konuşan kıdemli döviz analisti Piotr Matys, indirim hakkında şunları söyledi: “Piyasadaki hızlı düşüşün olumsuz sonuçlarından bağımsız olarak Merkez Bankası’nın para politikasını gevşetme niyetinde olduğuna dair piyasa katılımcılarına çok güçlü bir mesaj olarak yorumlanabilir.

Bugünkü karar, enflasyonun yüzde 20’ye yakın olduğu ve çekirdek enflasyonun faizleri düşürmek için geçerli bir argüman olarak kullanılamadığı durumlarda, piyasanın MB’ye faizleri düşürmesinin bir politika hatası olduğuna dair önceden gönderdiği uyarıların bariz bir şekilde göz ardı edilmesidir.”