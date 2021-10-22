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Yaramazlara biraz batar!

MB’den umudu kesen JPMorgan, enflasyon beklentisini sert yükseltti

ABD’li yatırım bankası JPMorgan, Merkez Bankası’nın (MB) kasım ayında faizleri 100 baz puan daha düşüreceği tahmininde bulundu ve enflasyon tahminini sert şekilde yükseltti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın enflasyondaki yükselişe ve TL’deki değer kaybına rağmen istediği faiz indirimlerine eylülde başlayan MB, dün indirimlere beklentilerin ötesinde 200 baz puan ile devam etti.


Kanunen MB’nin görevi fiyat istikrarını sağlamak olsa da, JPMorgan’dan Yarkın Cebeci müşterilere notunda, “Önden yüklemeli bu tür bir gevşeme, enflasyonu hızlı şekilde düşürmenin bir politika önceliği olmadığını gösteriyor” uyarısında bulundu.

Cebeci “Bu adımın fiyat baskılarını artıracağından endişe ediyoruz; bu yıl için enflasyon tahminimizi yüzde 19,9’a, 2022 için ise yüzde 16,4’e revize ediyoruz” dedi.

JPMorgan, daha önce enflasyonun 2021 sonunda yüzde 16,7 olmasını bekliyordu.

Faiz düştü, TL eridi

Merkez Bankası’ndan 200 baz puanlık faiz indirimi

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