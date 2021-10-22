TOBB başkanından faiz indirimi açıklaması: Reel sektörümüzü tedirgin etmektedir

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararının sektörü tedirgin ettiğini söyledi.
Merkez Bankası’nın piyasa beklentilerinin üzerinde gelen faiz indirim kararının ardından TL’de önemli değer kayıpları yaşanmıştı. Dolar kuru karar sonrası uluslararası piyasalarda 9,60’ın üstünü test ederken, avro ise 11 lirayı aştı.
Hisarcıklıoğlu, faiz indirimi ve dövizdeki artışla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararı sonrası hem uzun vadeli faizlerin hem de döviz kurlarının artması reel sektörümüzü tedirgin etmektedir. Temennimiz piyasadaki faizlerin ve enflasyonun düşeceği, finansal istikrarın tesis edileceği ortama en kısa sürede kavuşmaktır”.