Erdoğan, 10 büyükelçinin ‘istenmeyen adam’ ilan edilmesi için talimatı vermiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osman Kavala’yla ilgili açıklamaları nedeniyle ABD dahil 10 ülkenin büyükelçisi ile ilgili Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na ”istenmeyen adam ilan edilmesini hemen halledeceksiniz” talimatı verdiğini duyurdu.

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Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda’nın Ankara büyükelçileri, Osman Kavala’nın yargılandığı davayla ilgili olarak ‘serbest bırakın’ çağrısı yapmıştı.

Bunun ardından büyükelçiler, dışişlerine çağrılarak uyarılmıştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da konuyla ilgili olarak Afrika gezisi dönüşü “Bunları ülkemizde ağırlamak gibi bir lüksümüz olamaz” demişti.

Eskişehir’de Millet Bahçesi açılışında konuşan Erdoğan, şunları söyledi: ‘‘Yatıyorlar kalkıyorlar Kavala. Kavala dediğin Soros’un Türkiye şubesi, 10 tane büyükelçi onun için Dışişleri Bakanlığı’na geliyor, bu ne terbiyesizliktir. Siz burayı ne zannediyorsunuz? Burası Türkiye, burada kalkıp da Dışişleri Bakanlığı’na gelip talimat verme gibi bir yola giremezsiniz. Gerekli talimatı dışişleri bakanımıza verdim, ‘Bu 10 tane büyükelçinin istenmeyen adam ilan edilmelerini bir an önce halledeceksiniz’ dedim. Bunlar Türkiye’yi tanıyacaklar, Türkiye’yi bilmedikleri gün burayı terk edecekler.”

Ayrıca Erdoğan’ın ”10 tane dışişleri bakanının, dışişleri… Bunların büyükelçi istenmeyen adam ilan edilmesini” derken dilinin sürçmesi de dikkat çekti.