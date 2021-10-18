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Yaramazlara biraz batar!

‘Kavala çağrısı’ sebebiyle 10 ülkenin büyükelçileri Dışişleri’ne çağrıldı

ABD, Almanya ve Fransa dahil 10 ülkenin Ankara’daki büyükelçileri, tutuklu iş insanı Osman Kavala’nın serbest bırakılması yönündeki çağrıları nedeniyle Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Gezi eylemlerinden itibaren “Türkiye’nin Soros’u” diye hedef gösterdiği Kavala 1449 gündür tutuklu.


Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 10 Aralık 2019 tarihinde Kavala’nın ‘derhal serbest bırakılması’na hükmetmiş, söz konusu tutukluluğun hak ihlali olduğunu açıklamıştı.

ABD, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda büyükelçiliklerinin ortak açıklamasında AİHM kararı hatırlatılarak “Osman Kavala’nın derhal serbest bırakılmasının sağlanması için Türkiye’ye çağrıda bulunuyoruz” denmişti.

Söz konusu açıklamaya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve AKP Sözcüsü Ömer Çelik’ten tepki geldi.

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