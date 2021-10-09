Kavala: Her şeye rağmen ülkemizde adaletin geleceğine inanıyorum

Tutuklu iş insanı Osman Kavala, Silivri Cezaevi’ndeki 1439’uncu gününde yayınladığı açıklamasında ‘her şeye rağmen Türkiye’ye adalet geleceğine inandığını’ dile getirdi.

Fotoğraf: osmankavala.org

Gezi Parkı eylemleri sebebiyle tutuklu bulunan Kavala dahil 16 hak savunucusu ve Beşiktaş’ın taraftar grubu çArşı’nın 35 üyesi, dün ilk kez davaların birleştirilmesinin ardından hakim karşısına çıkmıştı. Mahkeme, oy çokluğuyla Kavala’nın tutukluluğuna devam kararı vermişti.

Osman Kavala, bugün mahkeme kararına ilişkin şu açıklamayı yayınladı: “Tutukluluğumda dördüncü yıl tamamlanırken başlayan birleştirilmiş yeni siyasi davada gene somut delillerin olduğu öne sürülerek tahliye talebim reddedildi.

Farklı yargıçların, mahkeme heyetlerinin komplo teorilerine dayalı mantıksız suçlamaları ciddiye alarak birtakım fantastik iddialardan somut delil çıkarmaları son derece endişe vericidir. Hukuk normlarından uzaklaşmanın yanı sıra mantık temelli düşünmeden de kopuşun göstergesidir.

Yargı mensuplarının en temel insan hakkı olan özgür yaşama hakkıyla bu şekilde oynanmayacağını idrak edebilmeleri için ne tür tedbirlerin alınmasına ihtiyaç olduğunun, kamuoyunca değerlendirilmesi gereken hayati önemde bir konu olduğunu düşünüyorum. Her şeye rağmen ülkemizde adaletin geleceğine inanıyorum.”