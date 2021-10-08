Gezi ve çArşı davaları bugün birlikte görülmeye başlıyor

CANAN COŞKUN

Gezi Parkı eylemleri sebebiyle 2017’den bu yana tutuklu bulunan işadamı Osman Kavala dahil 16 hak savunucusu ve Beşiktaş futbol takımı taraftar grubu çArşı’nın 35 üyesi bugün ilk defa birlikte hakim karşısına çıkıyor. Amerikalı akademisyen Henri Barkey’nin de eklendiği ‘torba dava‘ kapsamında toplamda 52 kişi başta ‘hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs’ olmak üzere birçok suçlamayla karşı karşıya.

Her iki dava da beraat kararıyla sonuçlanmış, ancak beraat kararları bozulup sanıkların yeniden yargılanmasına hükmedilmişti. Gezi Parkı davası kapsamında Kavala’nın tahliyesine hükmedilmişti ancak Kavala cezaevinden çıkamadan tekrar gözaltına alınıp yeniden tutuklanmıştı. Tahliye kararı veren heyet hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu inceleme başlatmıştı.

Kendi talebini onaylayan hakim

15 Haziran 2021’de Gezi davasına bakan İstanbul 30’uncu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mahmut Başbuğ, hak savunucuları ve taraftarların davasının birleştirilmesini istedi. Bunun ardından Başbuğ çArşı davasına bakan İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nin geçici başkanı olarak görevlendirildi ve burada 2 Ağustos 2021’de kendi talebini onaylayıp dosyaları birleştirdi.

‘Davaya özel’ savcı

22 Eylül’de de İstanbul başsavcılığı davaya özel bir atama yaptı. Başsavcı Şaban Yılmaz imzalı bilgilendirme yazısında savcı Edip Şahiner’in İstanbul 30’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki görevinin yanısıra İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde çArşı grubu üyelerinin davasıyla birleştirilen Gezi Parkı davasında da görevlendirildiği belirtildi. Şahiner, Gezi davasında verilen beraat kararlarına itiraz eden savcıydı.

Binlerce yıl hapis cezası istemi

çArşı davasında yargılanan 35 kişiye yöneltilen suçlamalar şunlar: ‘Cebir ve şiddet kullanarak hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs etme’, ‘terör örgütü kurma veya kurulan örgüte üye olma’, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet’, ‘tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirilmesi’, ‘bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma, satın alma, taşıma veya bulundurma.’

Gezi Parkı davasında yargılanan 16 kişi ve Henri Barkey’ye ise şu suçlamalar yöneltiliyor: ‘Hükümeti ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme’, ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme’, ‘devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme’, ‘Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet’, ‘yaralama’, ‘silahla yağma’, ‘silahla birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağma’, ‘ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme’, ‘mala zarar verme’, ‘kamu malına zarar verme’, ‘siyasi partiler veya meslek kuruluşlarının kullanımında olan bina, tesis veya eşyaya zarar verme’, ‘sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması, taşınması, bulundurulması’, ‘kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralamak’, ‘tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme.’