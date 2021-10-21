Erdoğan’dan 10 ülkenin büyükelçisine: Bunları ağırlama lüksümüz olamaz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, işadamı Osman Kavala’nın serbest bırakılmasını talep eden büyükelçileri Türkiye’de ağırlamak gibi bir lükslerinin olmadığını söyledi.

Erdoğan; Angola, Togo ve Nijerya ziyaretinin ardından Türkiye’ye dönüşte gazetecilere gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı, Silivri Cezaevi’nde 1451 gündür tutuklu bulunan Kavala’nın serbest bırakılmasını isteyen, ABD dahil 10 ülkenin büyükelçisinin ‘Türkiye’de ağırlanma lüksü’ olmadığını ifade etti.

Erdoğan, Türkiye’nin üretim programından çıkarıldığı F-35 savaş uçakları için ABD’ye ödenen 1.4 milyar doların ‘öyle ya da böyle alınacağını’ kaydetti.

Cumhurbaşkanının açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

‘Ağırlama lüksümüz yok’

* Bakın şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) bir karar almış. Bu Kavala denilen Soros artığıyla ilgili olarak Türkiye’yi adeta burada mahkum etmek istiyorlar. 10 tane büyükelçi bu açıklamayı niye yapar? Bu Soros artığını savunanlar, “Bunu nasıl bıraktırırız” gayreti içindeler. Söyledim dışişleri bakanımıza, bizim bunları ülkemizde ağırlamak gibi bir lüksümüz olamaz.

* Türkiye’ye böyle bir ders vermek haddinize mi sizin? Kimsiniz siz? Neymiş? “Kavala’yı bırakın.” Sen kendi ülkendeki haydutları, katilleri, teröristleri bırakıyor musun? Amerika’sı, Almanya’sı, hangisi böyle bir şeyi şu ana kadar yaptı? Yapmadılar ve yapmazlar. Konuştuğu zaman sana verecekleri cevap şudur: “Yargı bağımsızdır.” Sizde yargı bağımsız da bizdeki yargı bağımlı mı? Bizdeki yargı, bağımsızlığın en güzel örneklerini veriyor.

ABD’yle F-16 pazarlığı

* (F35 programı için ödenen para ve F-16 teklifi) Şu anda tabii alt düzeyde bu görüşmeler söz konusu. Ama biz bu 1 milyar 400 milyon dolarımızı öyle veya böyle alacağız. Bütün bunlar konuşuluyor. Şu anda savunma bakanlarımız karşılıklı olarak bu görüşmeleri yapıyorlar. Şimdi milli savunma bakanımız, Amerika savunma bakanıyla bir araya gelecek, görüşecekler. Mesafe alacağız diye inanıyorum.

‘Siyasi cinayet’ iddiası

* Her şeyden önce ana muhalefetin başındaki zatın bu açıklamaları tamamen deli saçması. Ya siyaseti öğrenecek ya siyaseti öğrenecek; bunun başka çıkışı yok. “Siyasi cinayet” dediğin zaman senin yapman gereken bir şey var. Nedir o? İspat edeceksin. Böyle bir ispat söz konusu değil. Adeta bir deli bir kuyuya bir taş attı, 40 akıllı çıkaramadı. Bu da böyle. Bunu neye göre söylüyorsun? Çünkü hukuktaki kaide çok açık net ortada; müddei iddiasını ispatla yükümlüdür. Senin bunu ispat etmen lazım. Bunu ispat etmediğin sürece bu sana yapışıp kalır. Nitekim bütün arkadaşlarımız bu konuyla ilgili gerekenleri söylediler. Ama bu da aynı, yanındakiler de aynı. Aynı şeyleri dönüp dönüp konuşuyorlar.

* Avukat arkadaşlarımız şu anda bununla ilgili davaları açtılar. O da tutuştu. Niye? Çünkü olmayan şeyi konuşuyor. Diğeri de aynı şekilde, olmayan şeyi konuşuyor. Malum, şimdi başsavcılık bunları davet etti. Başsavcının davetiyle de bunlar ifadeyi verecekler. Bakalım ne söyleyecekler, göreceğiz.

‘FETÖ Afrika’da çöküşte’

* Bir defa Afrika’da ciddi manada FETÖ’yle ilgili bir çöküş başladı. Şu anda çok ciddi sayıda okul Maarif Vakfı’mıza devroldu. Maarif Vakfı’mız, 19 ülkede FETÖ iltisaklı 216 okulu devraldı. Şu anda bir Nijerya’da ayakta. Nijerya Cumhurbaşkanı Sayın Buhari’yle yaptığımız görüşmede tabi bu konuyu da ele aldık. Ama birçok Afrika ülkesinde hamdolsun bize, Maarif Vakfı’mıza katılımlar oldu. Maarif Vakfına olan bu katılımlar zaten FETÖ’nün artık buralarda çöküşü anlamına gelir. Bu, hızla da devam ediyor. FETÖ, Güney Afrika’da da yavaş yavaş çökmeye başladı.

Başak Demirtaş’ın FOX TV’ye çıkması

* Bunlardan başka bir şey bekleyemeyeceğiz. AK Parti ve MHP olarak Cumhur İttifakında biz milletimizin hakkı söz konusu olduğunda aynı hedefe vururuz. Ama diğerleri aynı hedefe vurmazlar. Onlar birlikte hareket ediyor. Neymiş? 4 senedir yatıyormuş. Yargı ne diyorsa o. Şimdi HDP de Selahattin Demirtaş’ı çıkarmanın gayreti içerisinde. Hale bakın. Terörist adam ya… 53 tane vatandaşımız bunun çağrısıyla ölüyor Diyarbakır’da. Yasin Börü yavrumuzun nasıl şehit edildiğini biliyorsunuz. Bütün bunlar ortadayken bakıyorsunuz bir televizyon kanalı bunun hanımını çıkarıyor, konuşturuyor, o da “Çocuklarımın babası içeride” diyor. Senin çocukların babası içeride de, Yasin Börü şehit oldu gitti. Diğerleri, yine aynı şekilde şehit edildi. Peki onların yavruları yok mu? Onların hali ne olacak? Hiç bunu konuşmuyorlar. Bizim bu konudaki tutumumuzu, tavrımızı da sürekli eleştiriyorlar. Kusura bakmasınlar, biz bu görevde olduğumuz sürece hukuk ne ise bunun gereğinin yapılmasını istemeye mecburuz. Buradan taviz veremeyiz.

Erken seçim yok

* Bunlar neredeyse iki yıldır hep erken seçim demiyorlar mı? Çok açık net bir gerçek var ortada; ben “Seçimler zamanında yapılacak, asla geri adım yok” diyorum. Devlet Bey, aynı şekilde, Haziran 2023’ü söylüyor, “Seçimler zamanında yapılacak” diyor. Ama bunlar hala avara kasnak gibi dönüp dönüp duruyorlar. Yok böyle bir şey, olmayacak böyle bir şey. Seçim zamanında yapılacak. Türkiye, seçimlerin zamanında yapılması olayını yaşayacak. O tarih de Haziran 2023’tür.

Irak ve Suriye tezkereleri

* Şu anda bizim bölgede ciddi manada hassas noktalara operasyonlarımız devam ediyor. Kesinlikle taviz vermek yok. Suriye’deki bu süreci devam ettiriyoruz. Şu an itibarıyla da rejim nasıl bir tavır alır onu bilemiyorum ama biz özellikle İdlib’deki bu yaklaşım tarzına karşı gereği neyse onu yapmaya ve bütün ağır silahlarımızla beraber cevabını vermeye devam ediyoruz. Bu işi kendi akışına bırakamayız.