RTÜK’ten, Başak Demirtaş’ı konuk alan Fox TV’ye inceleme

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), bugün tutuklu eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’ın konuk olduğu program gerekçesiyle FOX TV hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.
Demirtaş, bugün Fox TV’de İsmail Küçükkaya’nın sunduğu ‘Çalar Saat’ programına katılmıştı.
RTÜK’ün sosyal medya hesabındaki açıklama şöyle: “FOX yayın kuruluşunda bugün gerçekleşen bir programda konuk Başak Demirtaş’ın sözleri ve açıklamaları nedeniyle 6112 sayılı Kanun çerçevesinde inceleme başlatılmıştır.”