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Yaramazlara biraz batar!

Başak Demirtaş: Selahattin’le yaklaşık 19 aydır açık görüş yapamıyoruz

Edirne Cezaevi’nde beş yıldır tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaşın eşi Başak Demirtaş, Adalet Bakanlığı’na görüş haklarının eski haline dönüştürülmesi için çağrı yaptı. Başak Demirtaş “Selahattin’le yaklaşık 19 aydır açık görüş yapamıyoruz, artık keyfiyete dönüştü” dedi.

Fotoğraf: Twitter

Başak Demirtaş, FOX TV’de İsmail Küçükkaya’nın sunduğu Çalar Saat programına katıldı. Demirtaş, programda şunları söyledi: ”Pandemiden önce ayda üç defa kapalı, bir defa açık görüş yapabiliyorduk ama 19 aydır açık görüş yapamıyoruz. Kızlarımız babalarına 19 aydır sarılamadılar. Ayda sadece iki kez kapalı görüş yapabiliyoruz. Bunu anlamak mümkün değil. Üzülerek söylüyorum, durum bir keyfiyete dönüştü. Selahattin ile ikimiz de iki aşılıyız. Açık görüş yapabilecek durumdayız ama kapalı görüş bile ayda sadece iki defa. Bunun hiçbir açıklaması olamaz. Adalet Bakanı’na seslenmek istiyorum, neden görüş hakkımız halen kısıtlanıyor?


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