‘Kavala bildirisi’nden dolayı Dışişleri’ne çağrılan büyükelçilerden yaptırım mesajı

Tutukluluğunun dördüncü yılında iş insanı Osman Kavala’nın serbest bırakılması için ortak bir bildiriyle hükümete çağrı yapan 10 büyükelçi, çağrıldıkları Dışişleri Bakanlığı’nda Avrupa’dan Türkiye’ye ‘yaptırımların yolda olduğu’ mesajını verdi.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Gezi eylemlerinden itibaren “Türkiye’nin Soros’u” diye hedef gösterdiği Kavala 1449 gündür tutuklu.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 10 Aralık 2019 tarihinde Kavala’nın ‘derhal serbest bırakılması’na hükmetmiş, söz konusu tutukluluğun hak ihlali olduğunu açıklamıştı.

ABD, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda büyükelçiliklerinin ortak açıklamasında AİHM kararı hatırlatılarak “Osman Kavala’nın derhal serbest bırakılmasının sağlanması için Türkiye’ye çağrıda bulunuyoruz” denmişti.

Söz konusu açıklamaya Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve AKP Sözcüsü Ömer Çelik’ten tepki gelmişti. Büyükelçiler Dışişleri’ne çağrılmıştı.

DW Türkçe’den Hilal Köylü’nün aktardığına göre Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin haziranda AİHM’in Kavala ile ilgili kararlarını uygulamaması halinde Türkiye’ye yönelik ihlâl prosedürü başlatacağını hatırlatan büyükelçiler, konseyin bir ay sonra AİHM’e başvuracağını ve Türkiye üzerindeki baskının artırılmasını isteyeceği bilgisini de Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle paylaştı.

‘Görevimizi yaptık, yapmayı sürdüreceğiz’

Büyükelçileri Dışişleri Bakanlığı’nda ağırlayan bakan yardımcısı Faruk Kaymakçı’nın, ortak açıklamadan duyulan rahatsızlığı şu sözlerle dile getirdiği belirtildi: “Davayla ilgili ortak açıklama yöntemi akıllıca değil. Davayı siyasallaştırıyorsunuz. Yürüyen bir yargı sürecine müdahale ediyorsunuz. Kabul edilemez. Sizin de uygulamadığınız AİHM kararları var. Sergilediğiniz tavırla kendinize ve ülkenize karşı olumsuz bir algıya neden oluyorsunuz. Sorumlu hareket etmiyorsunuz.”

DW’ye konuşan büyükelçiler Türkiye’de ‘hukukun üstünlüğü ilkesinin ihlâl edildiğini ve Kavala’nın tutukluluğunun hukuk dışı olduğuna ilişkin görüşlerinden geri adım atmayacaklarını’ söyledi.

Büyükelçiler şunları kaydetti: “Biz görevimizi yapıyoruz, yapmayı da sürdüreceğiz. AİHM kararları bağlayıcıdır. Türkiye’ye yükümlülüklerini hatırlatıyoruz. AİHM kararı gereği Kavala serbest bırakılmalı. Türkiye, Kavala’yı neden serbest bırakmadığını açıklamak zorunda. Kavala serbest bırakılmazsa Türkiye’nin ağır yaptırımlarla karşılaşması kaçınılmaz.”

‘Bıçağın kemiğe dayandığını açıkça söylüyorlar

İnsan hakları alanında uzman olan hukukçu Kerem Altıparmak, büyükelçilerin Türkiye’ye Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin ‘ihlal prosedürü’ başlatacağına ilişkin hatırlatmasının ve uyarılarının ‘çok önemli’ olduğunu belirterek şunları aktardı: “Büyükelçiler bıçağın kemiğe dayandığını açıkça Ankara’ya söylüyorlar. Bakanlar Komitesi bir ay sonra AİHM’e başvuru yapacak ve Türkiye için yeni bir ihlâl kararı daha çıkacak. Elbette bunun hukuki bir karşılığı da olacak.”

Avrupa Konseyi’nden Ankara’ya ulaşan bilgilere göre Bakanlar Komitesi’nin gündeminde AİHM kararını yerine getirmediği gerekçesiyle Türkiye’yi AİHM’e şikayet etmek de var.

Avrupalı diplomatik kaynaklar, Türkiye’nin imajının bu süreçte ciddi zarar göreceğini söylerken Türkiye’nin Avrupa Konseyi’nin kurucu üyelerinden biri olduğunun unutulmamasını istedi.