Büyükelçi krizi sonrası kur çekiliyor

Büyükelçi krizinin sona ermesiyle birlikte 9,85’e kadar çıkarak tarihi zirvesini yenileyen dolar kuru düşüşe geçti. Avro da 11 liranın altına çekildi.

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İktidarın önümüzdeki üç yıla ilişkin ekonomik tahminlerini içeren Orta Vadeli Program’da bu yıl için dolar kuru ortalaması 8,30, gelecek yıl için ise 9,27 olarak verilmişti.

Ancak önce Merkez Bankası’nın piyasa beklentilerini aşan 200 baz puanlık faiz indirimi, ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın aralarında ABD ve Almanya’nın da bulunduğu 10 ülke büyükelçisini ‘istenmeyen kişi‘ ilan edilmesi için talimat verdiğini duyurması sonrası kur önceki gece 9,85’e kadar çıkarak yeni bir tarihi zirve yapmıştı.

Büyükelçi geriliminin bitmesinin ardından dün kapanışa doğru düşeşe başlayan dolar kuru yeni günde de geri çekilmeye devam etti.

Dolar öğle saatleri itibarıyla 9,43’e kadar gerilemiş durumda. Eylül ayına 8.3 civarından başlayan dolar/TL’de kayıp ise hala yüzde 13’e yakın.

Avro ise 10,95’ten işlem görüyor.

Krizle birlikte 473 puana kadar Türkiye’nin kredi temerrüt risk primi (CDS) de gerileyerek 453 baz puana kadar indi.

Bankacılar Batı’yla ilişkilerin daha da kötüleşmesine neden olma riski taşıyan gerilimin azalmasının TL’ye pozitif yansıdığını belirtirken resmi tatil nedeniyle kısa sürecek haftada Merkez Bankası’nın enflasyon raporu açıklamalarını takip edecekler. Enflasyon raporu 28 Ekim’de gerçekleşecek. Aynı gün öğleden sonra ve takip eden gün ise resmi tatil.

Büyükelçi krizi

Almanya, ABD, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda’nın Ankara büyükelçileri, 18 Ekim’de ortak bir açıklama yayınlayarak, o gün itibariyle hapiste dördüncü yılını dolduran işadamı Osman Kavala’nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararları doğrultusunda ‘serbest bırakılması’nı istemişti.

Büyükelçiler önce Dışişleri Bakanlığı’na çağırılarak uyarılmış ardından Erdoğan, 23 Ekim’de dışişleri bakanına söz konusu büyükelçilerin ‘istenmeyen kişi’ ilan edilmesi için talimat verildiğini duyurmuştu.

Tırmanan gerilim sonrası dün ABD ve diğer bazı ülkelerin Ankara büyükelçilikleri, diplomatların bulunduğu ülkelerin kanun ve nizamlarına bağlı kalmasını öngören Viyana Sözleşmesi’nin 41. maddesine riayet edildiğini duyurmuştu. Erdoğan ise açıklamayı olumlu karşılamış ve şu ifadeleri kullanmıştı: “Bizim niyetimiz kriz çıkarmak değil. Egemenliğimizi korumak. Viyana Sözleşmesi’nin 41’inci maddesine vurgu yapan bu büyükelçilerin beyanlarında daha dikkatli olacaklarına inanıyoruz.”