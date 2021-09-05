Türkiye’nin dört yıllık büyüme tahmini ile işsizlik ve enflasyon hedefleri belli oldu.

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2022-2024 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program’ın onaylanmasına ilişkin cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre 2021 büyüme tahmini yüzde 9 olurken 2022’de yüzde 5, 2023 ve 2024’te yüzde 5.5 büyüme öngörülüyor.

İşsizlik 2021’de yüzde 12.6 olarak tahmin edilirken 2022’de bu hedef yüzde 12, 2023’te 11.4, 2024’te ise yüzde 10.9 oldu.

2021 için enflasyon hedefi yüzde 16.2.

2022’de yüzde 9.8 olarak tahmin edilen enflasyonun 2023’te yüzde 8, 2024’te yüzde 7.6 olması hedefleniyor.

Bütçe açığının gayrisafi yurt içi hasılaya oranının 2022’de yüzde 3,5, program dönemi sonunda ise yüzde 2,9 olarak gerçekleşeceği öngörüldü.

İhracatın, 2021 sonunda 211 milyar dolar seviyesinde gerçekleşeceği tahmin edilirken, 2022’de 230,9 milyar dolar, 2023’te 242 milyar dolar, program sonunda 255 milyar dolar olması hedeflendi. İthalatın, 2021 sonunda 258 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesi, 2022’de 282,7 milyar dolar, 2023’te 294 milyar dolar, 2024’te de 309 milyar dolar olması öngörüldü.