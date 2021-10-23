Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a 10 büyükelçi yanıtı: Suni gerekçeler yaratma çabası

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 10 büyükelçinin ‘istenmeyen kişi‘ ilan edilmesi talimatı verdiği yönündeki açıklamalarını ‘suni gerekçeler yaratma çabası’ olarak niteledi.

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ABD, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda’nın Ankara büyükelçileri, 1453 gündür tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala’nın serbest bırakılması için çağrı yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bugün 10 ülkenin büyükelçisi ile ilgili Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na ”istenmeyen adam ilan edilmesini hemen halledeceksiniz” talimatı verdiğini duyurdu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından Erdoğan’ın açıklamalarını yorumladı.

Kılıçdaroğlu şunları kaydetti: “Ülkeyi hızla uçuruma sürekleyen şahıs, bu sefer de ‘10 büyükelçinin ‘istenmeyen adam‘ ilan edilmesi emrini‘ vermiş. Açıkça söylüyorum; bu hareketlerinin sebebi milli çıkarları korumak değil, mahvettiği ekonomiye suni gerekçeler yaratma çabasıdır. Dönüp bir bak halkın sofrasına!”

İstenmeyen kişi nedir?

Devletler arası ilişkilerde ‘persona non grata‘ (istenmeyen kişi), bir ülkeye girmesi veya o ülkede kalması ülkenin hükümeti tarafından istenmeyen kişi anlamına gelmekte. Bu durum, kendisine verilen siyasi dokunulmazlık hakkı sayesinde tutuklama ve herhangi bir kovuşturmadan korunan yabancı bir diplomata herhangi bir ülkenin uygulayabileceği en ciddi kınama biçimi olarak kabul ediliyor.