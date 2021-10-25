Erdoğan: Büyükelçiliklerin daha dikkatli olacağına inanıyoruz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Bizim niyetimiz kriz çıkarmak değil. Egemenliğimizi korumak. Viyana Sözleşmesi’nin 41’inci maddesine vurgu yapan bu büyükelçilerin beyanlarında daha dikkatli olacaklarına inanıyoruz.” dedi.

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Kabine toplantısı sonrası konuşan Erdoğan, şunları söyledi:

*Kimse kusura bakmasın. Afrikalı dostlarımızla ortak bir gelecek inşa etmeyi, dolayısıyla sömürgecilere rahatsızlık vermeyi sürdüreceğiz.

*Diplomatik saldırıların arkasında panik hali vardır.

*10 büyükelçinin açıklaması yargı mensuplarımıza hakarettir. Türk yargısı kimseden talimat almaz.

*Bağımsız ve tarafsız yargımızla, yargı mensuplarımıza yönelik bu saygısızlığa gereken cevabı vermek devletin başı olarak herkesten önce bizim görevimizdir.

*Her evde araba var. Kapıcısında araba var. Şu anda ikinci el araba yetişmiyor zaten. Bunları nasıl görmemezlikten geliyorsunuz. (Diken notu: İkinci el online oto pazarında eylülde satışlar düşüşte. Aylık yüzde 19 azalan satışlarda yıllık düşüş ise yüzde 40. Model bazında en çok satılan araç ise bu ay yine Passat.)

*Maliyetlerdeki yükselişin ötesinde fırsatçılık yapanlara da göz açtırmayacağız. Bu konudaki denetimleri ve müeyyideleri sıkılaştırıyoruz.

Ne olmuştu?

Almanya, ABD, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda’nın Ankara büyükelçileri, 18 Ekim’de ortak bir açıklama yayınlayarak, o gün itibariyle hapiste dördüncü yılını dolduran işadamı Osman Kavala’nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararları doğrultusunda ‘serbest bırakılması’nı istemişti.

Hükümet ve AKP’den yükselen eleştirilerin ardından büyükelçiler, ertesi gün dışişlerine çağrılarak uyarılmıştı. 21 Ekim’de, “Bunları ülkemizde ağırlamak gibi bir lüksümüz olamaz” diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 23 Ekim’de de dışişleri bakanına söz konusu büyükelçilerin ‘istenmeyen kişi’ ilan edilmesi için hemen gereğinin yapılması yönünde talimat verdiğini açıklamıştı.

Son olarak söz konusu büyükelçiliklerden dördü Twitter üzerinden Viyana Sözleşmesi’nin 41’nci maddesine atıf yapmış; diğer altısı da bu tweet’i retweet etmişti. Paylaşımların Erdoğan tarafından ‘olumlu’ karşılandığı bildirilmişti.

Erdoğan’ın Gezi Parkı eylemlerinden itibaren “Türkiye’nin Soros’u” diye hedef gösterdiği Kavala 1455 gündür tutuklu.