Almanya hükümet sözcüsü: Erdoğan’ın açıklamalarını anlamakta zorluk çekiyoruz

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarını anlamakta zorluk çektiklerini ve ‘endişe’yle not ettiklerini bildirdi.

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Almanya, ABD, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda’nın Ankara büyükelçileri, 18 Ekim’de ortak bir açıklama yayınlayarak, o gün itibariyle hapiste dördüncü yılını dolduran işadamı Osman Kavala’nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararları doğrultusunda ‘serbest bırakılması’nı istemişti.

Hükümet ve AKP’den yükselen eleştirilerin ardından büyükelçiler, ertesi gün dışişlerine çağrılarak uyarılmıştı. 21 Ekim’de, “Bunları ülkemizde ağırlamak gibi bir lüksümüz olamaz” diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 23 Ekim’de de dışişleri bakanına söz konusu büyükelçilerin ‘istenmeyen kişi’ ilan edilmesi için hemen gereğinin yapılması yönünde talimat verdiğini açıklamıştı.

Son olarak söz konusu büyükelçilikler Twitter üzerinden Viyana Sözleşmesi’nin 41’nci maddesine atıf yapmış; Erdoğan tarafından ‘olumlu’ karşılanmıştı.

Euronews Türkçe’nin aktardığına göre büyükelçiliklerin ‘41’inci madde’ açıklamasından önce gelişmelerle ilgili soruları yanıtlayan Almanya Hükümet Sözcüsü Seibert, “Türk tarafından şu ana kadar resmi bir bildirim gelmedi, bekleyip görmemiz gerekir. Türkiye Almanya için önemli bir diplomatik ortaktır” dedi.

Konuyla ilgili ülkesinin hafta sonu Paris ve Washington’la istişarelerde de bulunduğunu hatırlatan sözcü, büyükelçinin istenmeyen kişi ilan edilmesinin, Almanya ile Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin derinliğine ve önemine aykırı olacağını ifade etti.