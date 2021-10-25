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Yaramazlara biraz batar!

ABD, Kanada ve Hollanda büyükelçilikleri Viyana Sözleşmesi’ne atıf yaptı

ABD, Kanada ve Hollanda büyükelçilikleri ‘istenmeyen kişi’ tartışmasında Viyana Sözleşmesi’nin 41’nci maddesine atıf yaptı.

Fotoğraf: Reuters

Almanya, ABD, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda’nın Ankara büyükelçileri, 18 Ekim’de ortak bir açıklama yayınlayarak, o gün itibariyle hapiste dördüncü yılını dolduran işadamı Osman Kavala’nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararları doğrultusunda ‘serbest bırakılması’nı istemişti.


Hükümet ve AKP’den yükselen eleştirilerin ardından büyükelçiler, ertesi gün dışişlerine çağrılarak uyarılmıştı. 21 Ekim’de, “Bunları ülkemizde ağırlamak gibi bir lüksümüz olamaz” diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 23 Ekim’de de dışişleri bakanına söz konusu büyükelçilerin ‘istenmeyen kişi’ ilan edilmesi için hemen gereğinin yapılması yönünde talimat verdiğini açıklamıştı.

ABD’nin Ankara büyükelçiliğinin Twitter hesabı üzerinden şunlar kaydedildi: “ABD, 18 Ekim tarihli açıklamaya ilişkin bazı soruların yöneltilmesi vesilesiyle, Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi’nin 41’nci Maddesi’ne riayet etmeyi teyit eder.”

Hollanda Büyükelçisi Marjanne de Kwaasteniet de Twitter hesabı üzerinden benzer bir açıklama yaptı.

Kwaasteniet’i Kanada büyükelçiliği takip etti.

AA: Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından olumlu karşılandı

Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre ABD ve diğer büyükelçiliklerin açıklamaları Erdoğan tarafından olumlu karşılandı.

Viyana Sözleşmesi’nin 41’nci maddesi nedir?

1961 tarihli Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi’nin 41’inci maddesinde yer alan ifadeler şöyle:

1. Kabul eden devletin kanunlarına ve nizamlarına riayet etmek, ayrıcalıklarına ve bağımsızlıklarına halel gelmeksizin, bu gibi ayrıcalıklardan ve bağışıklıklardan yararlanan her şahsın görevidir. Anılan devletin iç işlerine karışmamak da bu şahısların keza görevidir.

2. Gönderen devlet tarafından kabul eden devlet nezdinde yapılması misyonun uhdesine tevdi olunan bütün resmî işler, kabul eden devletin Dışişleri Bakanlığı veya mutabık kalınacak başka bakanlıkla veya aracılığıyla yürütülür.

3. Misyonun binaları, misyonun bu sözleşmede belirtilen görevleri veya diğer genel uluslararası hukuk kuralları veya gönderen ve kabul eden devlet arasında yürürlükte olan özel anlaşmalar ile bağdaşmayacak bir tarzda kullanılmaz.”

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