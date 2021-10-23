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Erdoğan’ın 10 büyükelçiyi ‘istenmeyen adam’ ilan etmesine hangi ülke ne dedi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir’de toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada tutuklu iş insanı Osman Kavala ile ilgili ortak açıklama yapan 10 ülkenin büyükelçilerinin ‘istenmeyen kişi‘ ilan edilmesi için Dışişleri Bakanı’na talimat verdiğini söylemişti.

ABD, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda’nın Ankara büyükelçileri, 18 Ekim’de ortak bir açıklamayla, Kavala’nın ‘serbest bırakılması’nı istemişti.


Euronews Türkçe’nin aktardığına göre Avrupa’daki medya organları olayı önemli bir gelişme olarak okuyucularına sundu.

Erdoğan’ın açıklamalarına ilk tepki ise İsveç ve Norveç’ten geldi.

Her iki ülke yetkilileri de Türkiye büyükelçilerinin ülkeyi terk etmesi yönünde kendilerine herhangi bir bilgi gelmediğini bildirdi.

Norveç hükümetinin iletişimden sorumlu direktörü Trude Maseide, “Büyükelçimiz sınır dışı edilmeyi hak edecek bir şey yapmadı” dedi.

NTB haber ajansının aktardığına göre Maseide, Ankara’nın Avrupa İnsan Hakları Konsvansiyonu’na bağlı kalma taahhüdünde bulunan bir ülke olduğunu, ve ülkesinin Türkiye’ye demokratik standartlara ve hukukun üstünlüğüne uyması çağrısında bulunmaya devam edeceğini söyledi.

AFP, İsveç’ten de benzer bir açıklama geldiğini aktardı.

Almanya Dışişleri Bakanı ise diğer 9 ülke yetkilileriyle ‘yoğun görüş alış verişi içinde olduklarını‘ söyledi.

Danimarka Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Büyükelçi Danny Annan’ın Türkiye’yi terk etmesi yönünde kendilerine ulaşan resmi bir bilgi olmadığı aktarıldı. Açıklamada “İlkelerimiz ve ortak değerlerimiz konusunda hassas olmaya devam edeceğiz” denildi.

Avrupa Parlamentosu eski Türkiye Raportörü ve Hollandalı parlamenter Kati Piri de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Osman Kavala’nın serbest bırakılmasını isteyen büyükelçilere destek verdi. Kati Pari, Ankara’nın AİHM kararlarını uygulaması gerektiğini söyledi ve tüm AB’nin, ‘istenmeyen kişi’ ilan edilen büyükelçilere destek olması gerektiğini dile getirdi.

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