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Yaramazlara biraz batar!

Dışişleri, Hollanda büyükelçisinin sınırdışı edildiği haberini yalanladı

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 10 büyükelçinin ‘istenmeyen kişi‘ ilan edilmesi talimatı verdiği yönündeki açıklamasının ardından Hollanda’nın Ankara Büyükelçisi Marjanne de Kwaasteniet’in sınırdışı edildiği yönündeki haberi yalanladı.

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Almanya, ABD, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda’nın Ankara büyükelçisi, 18 Ekim’de ortak bir açıklamayla, insan hakları aktivisti Osman Kavala’nın ‘serbest bırakılması’nı istemişti.


Büyükelçiler, dışişlerine çağrılarak uyarılmış, Erdoğan da hafta içindeki Afrika gezisi dönüşünde, “Bunları ülkemizde ağırlamak gibi bir lüksümüz olamaz” demişti.

Erdoğan bugün ise 10 büyükelçinin ‘istenmeyen kişi‘ ilan edilmeleri için talimat verdiğini söylemişti.

Konuşma sonrası Hollanda’nın Ankara Büyükelçisi Marjanne de Kwaasteniet’in sınırdışı edildiği yönünde haber yayılmıştı.

Persona non grata (istenmeyen kişi) terimi; devletlerarası ilişkilerde bir ülkeye girmesi veya o ülkede kalması, ülkenin merkezi hükümeti tarafından yasaklanan yabancı bir kişi için kullanıyor. ‘İstenmeyen kişi‘ kendisine verilen diplomatik dokunulmazlık hakkı sayesinde tutuklama ve herhangi bir kovuşturmadan korunan yabancı diplomata bir ülkenin uygulayabileceği en ciddi kınama biçimi olarak biliniyor.

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