Bloomberg: Türk yetkililer, ‘istenmeyen kişi’ kararından kaçınmanın yollarını arıyor

Bloomberg, Ankara’nın, Osman Kavala’nın serbest bırakılmasını talep eden 10 büyükelçinin ‘istenmeyen kişi’ ilan edilmemesinin yollarını aradığını öne sürdü.

Almanya, ABD, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda’nın Ankara büyükelçileri, 18 Ekim’de ortak bir açıklama yayınlayarak, o gün itibariyle hapiste dördüncü yılını dolduran işadamı Osman Kavala’nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararları doğrultusunda ‘serbest bırakılması’nı istemişti.

Hükümet ve AKP’den yükselen eleştirilerin ardından büyükelçiler, ertesi gün dışişlerine çağrılarak uyarılmıştı. 21 Ekim’de, “Bunları ülkemizde ağırlamak gibi bir lüksümüz olamaz” diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 23 Ekim’de de dışişleri bakanına söz konusu büyükelçilerin ‘istenmeyen kişi’ ilan edilmesi için hemen gereğinin yapılması yönünde talimat verdiğini açıklamıştı.

Ancak aradan geçen iki güne rağmen henüz resmi bir işlem yapılmış değil. Bu krizle ilgili olarak atılacak adımların kabine toplantısında kararlaştırılması bekleniyor.

Bloomberg’den Selcan Hacaoğlu’nun haberine göre, Erdoğan’a üst düzey danışmanları tarafından ‘istenmeyen kişi’ ilanıyla Türk ekonomisinin göreceği zarar konusunda bilgi verildi.

Konuyla ilgili doğrudan bilgisi olan kaynağa göre Erdoğan’a, bu adımın atılmamasıyla ABD ve Almanya gibi partnerlerle ilişkinin kötüye gitmesinin engelleneceği belirtildi. Habere göre Dışişleri de bu sebeplerden dolayı şu ana kadar hızlı davranmadı.

Bu kararın, hafta sonu yapılacak G20 zirvesi öncesi ABD Başkanı Joe Biden’la görüşmesi beklenen Erdoğan’ı ‘garip bir pozisyonda’ bırakacağı yorumu yer aldı.