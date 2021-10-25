İkinci el araç satışları düşüşte

İkinci el online oto pazarında eylülde satışlar düşüşte. Aylık yüzde 19 azalan satışlarda yıllık düşüş ise yüzde 40. Model bazında en çok satılan araç ise bu ay yine Passat.

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Indicata’nın ikinci el online pazar raporuna göre Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında geçen ay yüzde 19 düşüş yaşandı.

Geçen ay ilandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul edildiğinde 113 bin 964 satış oldu. Ağustos ayında ise bu rakam 140 bin 608 olarak kayıtlara geçmişti.

Eylülde ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 83, hafif ticari araçların payı ise yüzde 17.

Satışlar geçen yılla kıyaslandığında yüzde 40 yıl başı ile kıyaslandığında ise yüzde 25 düşüş var.

En çok satılan 10 marka

Bu yılın eylül ayında ikinci el online pazarda en çok tercih edilen otomotiv (binek ve hafif ticari) markası, 15 bin 755 satışla Volkswagen (VW) oldu. Renault 13 bin 666 satışla ikinci ve Fiat da 10 bin 508 satışla üçüncü sırada yer aldı.

Sıralama Ford, Opel, Mercedes-Benz, BMW, Hyundai, Peugeot ve Audi şeklinde devam ediyor.

Passat ilk sırada

Geçen ay ikinci el online binek araç pazarında toplam satış adeti 94 bin 333.

En çok tercih edilen ilk 10 markanın zirvesinde ise yine Passat var.

VW Passat- 4 bin 550

Renault Clio- 3 bin 984

Renault Megane- 3 bin 698,

Ford Focus 3 bin- 19,

Opel Astra- 2 bin 868,

Fiat Egea- 2 bin 558

VW Golf- 2 bin 443,

Toyota Corolla- 2 bin 405,

BMW 3 Serisi- 2 bin 305

VW Polo- 2 bin 205

Bu 10 model toplam binek satışlarının yüzde 32 sini oluşturuyor.

Eylülde online pazarda Türkiye pazarı satış hızı ortalama 41 gün olurken, en hızlı satılan marka 34 günle Renault.

En yavaş satılan ise 57 günlük satış hızıyla BMW.

Hafif ticaride Doblo liste başı

Eylül ayında ikinci el online hafif ticari araç pazarında toplam satış adeti 19 bin 631.

Fiat Doblo 2 bin 373 adetle eylül ayının en çok satılan model.

Doblo

Ford Transit/ Tourneo Courier

Fiat Fiorino

Ford Transit/Tourneo Connectx

VW Caddy

VW Transporter

Ford Transit

Renault Kangoo

Peugeot Partner

Citroen Berlingo

Bu 10 model toplam hafif ticari araç satışlarının yüzde 64’ünü oluşturuyor.