Araç satışında ÖTV matrahı artırıldı

Motor hacmi 1600 cm3 olan araçlarla 50 kW’ya kadar elektrikli motora sahip 1800 cm3 motor hacimli hibrit araçların satışında uygulanan özel tüketim vergisine (ÖTV) esas olan matrah sınırları artırıldı.

Kararla birlikte bazı markaların baz modellerinde fiyatların bir miktar gerilemesi bekleniyor.

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Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan cumhurbaşkanı kararına göre, 1600 cm3 motor hacmine sahip ve yüzde 45 ÖTV dilimine dahil olan, ÖTV matrahı 85 bin lira olan araçlarda matraha esas sınır 92 bin liraya, 85 bin ila 130 bin lira olanlarda 92 bin ila 150 bin liraya çıkarıldı.

Bu kapsamda 50 kW elektrikli motora sahip ve motor silindir hacmi 1800 cm3’ü geçmeyen ve yüzde 45 ÖTV dilimine dahil, ÖTV matrahı 85 bin lira olan hibrit araçlarda matraha esas sınır 114 bin liraya, yüzde 50 ÖTV dilimine dahil, ÖTV matrahı 85 bin lira ila 135 bin lira olan hibrit araçlarda ise 114 bin ila 170 bin liraya yükseltildi. Söz konusu araçların satışında uygulanan ÖTV oranlarında ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.