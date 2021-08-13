ÖTV değişikliği: Hangi modelde ne kadar indirim olacak?

Firmalar henüz liste fiyatlarına güncellemese de ÖTV matrahlarında güncelleme sonrası sıfır otomobil fiyatlarında 50 bin liraya varan indirimler bekleniyor.

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Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre, binek araç Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahları değişti. Buna göre yüzde 45’lik ÖTV dilimindeki matrah limiti 85 bin liradan 92 bin liraya, yüzde 50’lik ÖTV dilimindeki matrah limiti ise 130 bin liradan 150 bin liraya yükseldi.

Dünya gazetesine konuşan Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Genel Koordinatörü Hayri Erce, kurdaki artış ve yüksek faizler nedeniyle otomobile erişimin giderek zorlaştığını, yapılan düzenlemenin satışlara olumlu yansıyacağını söyledi.

Erce, düzenlemenin daha çok yüzde 80’lik ÖTV dilime giren araçlarda fırsat sunacağını belirterek, şunları söyledi: “Yeni düzenlemenin esas etkileyeceği yer yüzde 50 yüzde 80 ÖTV dilimi geçişi. Daha önce yüzde 80’lik dilime giren birçok model yeni düzenleme ile yüzde 50 dilimine gireceği için burada fiyatlar yüzde 16 gerileyecek. Yüzde 50 ÖTV diliminden yüzde 45’e düşenlerde ise fiyat yüzde 3,3 geriliyor.”

Hürriyet’te yer alan habere göre matrahlardaki güncelleme sonrası sıfır araç fiyatlarında beklenen değişim ise şöyle:

Fiat Egea 1.4 Fire – ÖTV öncesi satış fiyatı: 159 bin 900 lira / ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 154 bin 569 lira

Renault Megane Joy 1.3 TCe – ÖTV öncesi satış fiyatı: 232 bin lira / ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 193 bin 333 lira

Toyota Corolla 1.6 Dream manuel – ÖTV öncesi satış fiyatı: 288 bin 950 lira / ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 240 bin 790 lira

Dacia Duster 1.5 dizel – ÖTV öncesi satış fiyatı: 303 bin lira / ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 252 bin 498 lira

Honda Civic 1.6 Elegance – ÖTV öncesi satış fiyatı: 312 bin 600 lira / ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 260 bin 499 lira

Hyundai i10 – ÖTV öncesi satış fiyatı: 162 bin 350 lira / ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 156 bin 937 lira

KIA Sportage – ÖTV öncesi satış fiyatı: 292 bin 900 lira / ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 244 bin 83 lira

Nissan Juke – ÖTV öncesi satış fiyatı: 291 bin 800 lira / ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 243 bin 166 lira

Opel Astra HB – ÖTV öncesi satış fiyatı: 289 bin 500 lira / ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 241 bin 248 lira

Volkswagen Golf – ÖTV öncesi satış fiyatı: 289 bin 200 TL / ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 240 bin 999 lira