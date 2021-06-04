‘Ayağı yerden kesen’ artış: Otomobil fiyatları dört yılda yüzde 200 yükseldi

Yüksek vergiler, kurun her gün yeni bir ‘rekor kırması’ ve faizlerin ‘alıp başını gitmesi’ nedeniyle zaten zor olan araba sahibi olmak daha da zorlaştı. Sektör temsilcileri fiyatların dört yılda neredeyse yüzde 200 arttığını söyledi. Haziranda ise yeni zamlar kapıda.

Fotoğraf: Reuters

Otomotiv data ve ikinci el araç fiyatlandırma şirketi Cardata’nın CEO’su Hüsamettin Yalçın’a göre Türkiye’de otomobil almanın önünde birçok engel var. Yükselen kur, enflasyon, yüksek faiz, düşen alım gücü ve aşırı yüksek vergiler bunlardan başlıcaları.

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Dünya’dan Aysel Yücel’e konuşan Yalçın, dört yıl önce Türkiye’de en çok satan ilk beş model arabanın fiyat ortalamasının 78 bin TL olduğunu bugün ise bu rakamın 237 bin TL’ye ulaştığının altını çizdi.

Sıfır araç pazarında son bir ayda yüzde 4’lük bir artış daha yaşandığını kaydeden Yalçın, şöyle devam etti: “Haziran ayında da yaklaşık yüzde 5 zam bekleniyor. Yüksek kur düşük vergi dilimine giren araç sayısını da hızla azaltıyor. Geçen yıl sekiz model yüzde 45-50 ÖTV dilimine girerken, bu yıl bu sayı 2’ye kadar geriledi.”

Yakında ÖTV dilimine giren araç kalmayacak

Sektör yetkilileri kurun ‘bu hızla artmaya devam etmesi durumunda’ çok yakında (özel tüketim vergisi) ÖTV dilimine girecek araç kalmayacağı konusunda endişeli.

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2021 Ocak-Mayıs döneminde pazarın yüzde 85,8’ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu, daha düşük vergili A ve B segmentlerinin payı da her geçen yıl artıyor.

Birçok araba firması, Türkiye pazarında fiyat rekabeti sağlayabilmek için otomotik vites yerine manuel araç piyasaya sürmeyi tercih ederken donanımlar da olabildiğince kısılıyor.

Fiyatlarda düşüş mümkün değil

Sektör temsilcileri ayrıca Türkiye’de otomobil fiyatlarının ‘enflasyon, kur ve fahiş vergiler düşmeden inmeyeceği’ görüşünde.

Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) açıkladığı mayıs ayı iç pazar rakamlarına göre otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen ay da hız kesmeye devam etti. Mart ayında 96 bin, nisanda 65 bin olan satışlar mayıs ayında 55 bin adedin altında kaldı.



ODD Başkanı Ali Bilaloğlu, otomobilde son yıllarda yaşanan fiyat artışlarının ‘üreticilerden ve distribütörlerden kaynaklanmadığını’ vurgulayarak, şunları kaydetti: “Otomotiv döviz kuru ile direkt bağlantılı bir sektör. Yerli üretim de yapsanız girdi maliyetlerine yansıdığı için kurdaki artış direkt fiyatlara yansıyor. Maalesef kur ve faizler bu seviyede oldukça otomobil fiyatlarının düşmesi mümkün değil.

Diğer yandan ÖTV oranları da otomobile ulaşımı giderek zorlaştırıyor. ÖTV sisteminin yapısı yaklaşık 30-35 yıldır değişmedi ama sektör çok değişti. Gerek araçların motorları gerekse motor teknolojileri değişti. Artık Türkiye’nin acilen daha çağdaş bir vergi sistemine geçmesi gerekiyor.”