ÖTV indirimi kağıt üzerinde kaldı: Sıfır araçlar galerilerde eski fiyattan satılıyor

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu galericiler ve bayiler arasında anlaşma yapılarak otomobillerin daha yüksek fiyata piyasaya sürüldüğünü söyledi.

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Ağustos ayında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahlarında değişiklik yapılmış ve bu değişikle sıfır kilometre araçların fiyatlarında indirim oluşmuştu. Ancak bayilerin indirimi fiyata yansıtmaması nedeniyle bir süredir Ticaret Bakanlığı tarafından denetimler yapılıyordu.

Yapılan denetimlere rağmen ise sıfır araç almak isteyenlerin karşılaştığı manzara hala aynı.

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu’na göre bazı galericiler ile bazı bayiler arasında bir anlaşma var.

Ağaoğlu süreci şöyle anlatıyor: “Bir ÖTV fırsatçılığı var. Biliyorsunuz piyasa canlansın pandemiden sonra ekonomik durumu zayıflayan insanlar da araç sahibi olabilsinler diye kamu otoritesi bir karar aldı. Araçlardaki ÖTV oranlarını indirdi, yani devlet vergisinden vazgeçti. Bazı araçlarda bu 45 bin liraya kadar çıkabiliyor. Bunu fırsata çevirmek isteyen kötü niyetli bir kısım bayi ellerindeki araçları anlaşmalı galerilere veriyorlar. O aracın ederi 330 bin lira ise ÖTV indiriminden önceki fiyata galeri aracılığıyla satıyor, aradaki kârı da bölüşüyorlar. Ayrıca bazı bayilerde araç yok.

Araç olmayınca arz talep gereği fiyat yükseliyor. Galeride sıfır araç ne arıyor? Bayiden alıyor. Neden aldığı belli. Karaborsada satmak için. Yani aslında bayinin satması gereken araç galeriye geçiyor. Galeri o aracın fiyatını yüzde 10 arttırarak tekrar piyasaya sürüyor. Burada bazı kötü niyetli galericiler ile yetkili bayi aralarında anlaşarak haksız kazanç elde ediyorlar.”

Otomobil bayisinde satış müdürü olarak çalışan Pınar Bingöl ise galericilere otomobil satmamaya dikkat ettiklerini söyledi.

Bingöl şunları dile getirdi: “Biz mümkün mertebe binicileri süzmeye çalışıyoruz. Gelen müşterilerimiz arasından araçları kullanacak kişileri satmayacak kişileri seçiyoruz. Nasıl yapıyoruz? Sohbet ederek, onları tanıyarak onları anlamaya çalışıyoruz. Bunu yapmayan bayiler var ve onlardan tedarikini sağlıyorlar. Oralardan kendi alımlarını yapıp kendi pazarlarına daha yüksek fiyatlarla sunuyorlar. Galerici istediği fiyattan satma yetkisine sahip bir kurumdur. Benim 234 bin liraya sattığım ürünü 245 bin liraya satabiliyorlar.”