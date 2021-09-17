Bakanlık, otomobilde fiyatı aşağı çekmeyen bayilerin peşinde

Ticaret Bakanlığı, ÖTV matrahı değişikliği sonrası fiyatlarını düşürmeyen bayilere yönelik harekete geçildiğini duyurdu.

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Ağustos ayında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahlarında değişiklik yapılmış ve bu değişikle sıfır kilometre araçların fiyatlarında indirim oluşmuştu. Ancak bayilerin indirimi fiyatlara yansıtmadığı, stoklarındaki sıfır kilometre araçları çeşitli gerekçelerle galericilerle anlaşma yoluna giderek yüksek fiyattan ikinci el araç olarak satmaya çalıştıkları iddia edilmişti.

Vatandaşlar ayrıca bayilere araç almaya gittiklerinde genellikle “Stokta araç kalmadı” yanıtını aldığını belirtmişti.

İki bini aşan şikayetin ardından Ticaret Bakanlığı bugün konu ile ilgili müfettişlerin görevlendirildiğini ve tespit edilen işletmelere ceza kesileceğini duyurdu.

Açıklamada şunlar kaydedildi: “Müfettişlerce, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili diğer mevzuat kapsamında denetimlere ivedi bir şekilde başlanmıştır. Müfettişler, bu kapsamda sıfır kilometre araçlara ilişkin üretici, distribütör, bayi ve galerici araç tedarik zincirini incelemektedir ve yürütülen bu denetimler halihazırda devam etmektedir.“