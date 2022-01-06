MB rakamları: Vatandaşın tercihi yine dolar

Merkez Bankası (MB) verilerine göre 31 Aralık haftasında vatandaşların dolar hesaplarındaki para yine arttı.

Gerçek kişiler yani vatandaşların döviz hesaplarında 31 Aralık haftasında 933 milyon dolarlık artış var. Parite etkisinden arındırılmış veriye göreyse artış 351 milyon dolar. Haftalık artışın ardından vatandaşların döviz mevduatlarındaki toplam para yeniden 147 milyar doları buldu.

Vatandaşın dolar aldığı haftada tüzel kişilerin döviz mevduatlarıysa 2,8 milyar dolar düştü. Parite etkisinden arındırılmış gerileme 2,9 milyar dolar.

Toplam mevduatlar içinde döviz mevduatlarının payı yüzde 62,71 düzeyinde.

Merkez Bankası rakamları vatandaşın dolar satmadığını hatta dolar almaya devam ettiğini gösterirken, hükümet cephesinden gelen açıklamalar tam aksi yönde.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kur korumalı TL vadeli hesapların 91 milyar TL’ye ulaştığını söylerken, bankacılık kaynakları korumalı hesaplara geçişin büyük oranda TL vadeli hesaplardan olduğunu belirtiyor.