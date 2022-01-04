Kur korumalı TL: Nebati, ‘İlgi yüksek’ diyor ama verdiği rakam tersini söylüyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kur korumalı TL vadeli hesaplar ve dolar kurundaki hareketler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Nebati, kur korumalı TL vadeli mevduat hesaplar için “Bankacılık sektöründe 84,05 milyar lira kur korumalı mevduat/katılım fonu bakiyesi bulunmaktadır” dedi.

Bakan Nebati, kur korumalı hesapların devreye girmesiyle vatandaşların döviz hesaplarını bozmak için birbirleriyle yarıştığını savunsa da Merkez Bankası verileri bunu teyit etmemişti.

MB verilerine göre 17-24 Aralık haftası itibariyle yurt içi yerleşiklerin yani şirketler ve vatandaşın toplam döviz mevduatı 238,9 milyar dolara ulaşarak yine rekor kırdı. Bu toplam mevduatın (TL+altın+döviz) yaklaşık yüzde 65’i yapıyor. Gerçek kişiler yani vatandaşın mevduatıysa geçen hafta sadece 136 milyon dolar düşüşle ve 146 milyar 80 milyona indi.

Bakan bugünkü konuşmasında vatandaşların kur korumalı TL mevduatlara ilgisinin yüksek olduğunu bir kez daha yinelese de açıklanan 84 milyar liralık rakam (6,3 milyar dolar) gerçek kişilerin toplam döviz hesaplarının yüzde 5’inden bile daha az.

Enflasyon, faiz, büyüme, dolar kuru mesajları

Bakan Nebati, beklentileri iyi yönlendirmenin döviz kuru üzerindeki etkisini Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 20 Aralık’ta açıkladığı önlem paketinden sonra gördüklerini belirterek şöyle devam etti: “Döviz kurunun enflasyon üzerindeki geçişgenliği hepinizin malumudur. Bu sistemde, beklentileri iyi yöneterek ve Türk Lirası’nın cazibesini artırıcı yeni kur korumalı mevduat hesabı gibi enstrümanlar geliştirerek enflasyonu azaltacağız.

Önümüzdeki dönemde de enflasyonla mücadele konusunda kurumlarımız tam uyum içinde koordineli hareket edecektir. Nihai amacımız enflasyonda kalıcı düşük seviyelerin yakalanmasıdır.”

Bakan Nebati’nin 2022’ye ilişkin enflasyon, kur, politika faizi ve büyüme beklentileri ise şöyle: “Döviz kurları serbest piyasada belirlenmektedir. Bu sebeple herhangi bir döviz kuru hedefimiz bulunmuyor ancak finansal piyasalarda ekonominin temelleri ile uyumlu olmayan hareketlere seyirci kalmadık. Finansal piyasalardaki hareketlere yönelik alınan tedbirlerin etkisini 2022 yılında daha net göreceğiz. 2022 yılı için daha dengeli bir büyüme performansı ve artan istihdama ek olarak güçlü ihracat ve turizmin olumlu katkısıyla cari dengedeki olumlu görünümün sürmesini öngörüyoruz.”

Açıkladığımız aksiyon adımlarının etkisiyle bu geçiş sürecinde gerçekleşen dalgalanmaların zaman içinde azalmasını ve kurda istikrarlı bir seyir oluşmasını bekliyoruz.”