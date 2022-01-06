Bırak dövizi, TL’de duranın bile ‘kur korumalı’ya geçişi sınırlı

Bankacılık kaynaklarına göre doların ateşini almak için çıkarılan kur korumalı TL vadeli mevduatlar döviz hesaplarını çözmeye yetmedi. Yeni ürün sonrası döviz hesaplarındaki hareket yüzde 1-2 seviyesinde kaldı. TL mevduatlardan kur korumalı hesaba geçiş bile sınırlı kaldı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin verdiği bilgiye göre kur korumalı TL vadeli mevduatlar 91,5 milyar liraya ulaştı. Nebati ayrıca vatandaşların döviz bozup kur korumalı TL vadeli hesaplara geçtiği yönündeki açıklamalarını da hemen hemen her hafta farklı bir televizyon kanalında katıldığı programlarda tekrarlamaya devam ediyor.

Bankacılık kaynaklarının görüşleri ise Nebati’den biraz farklı.

Dünya’nın aktardığına göre vatandaşlar kur korumalı TL mevduatına daha çok TL mevduatlarını dönüştürerek geçiyor.

Bankacılık kaynakları bireysel döviz tevdiat hesaplarında dönüştürülebilir miktarın ancak yüzde 1-2’sinin kur korumalı TL mevduatına çevrildiğine dikkat çekiyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) günlük verilerine göre de yeni ürünün devreye girdiğinin hemen ertesi günü 22 Aralık 2021 itibariyle bankacılık sektöründe gerçek kişilerin toplam TL mevduatı 1 trilyon 51 milyar 609 milyon lira seviyesindeydi. Yine BDDK’nın günlük verilerine göre de 30 Aralık 2021 itibariyle bu rakam 1 trilyon 63 milyar 164 milyon liraya çıktı. Burada 11,5 milyar liralık artış görülüyor. Kur korumalı TL vadeli mevduatta olduğu söylenen 91,5 milyar lira, toplam TL mevduatın yaklaşık yüzde 9’unu oluşturuyor.

Resmi ve ticari kurumların TL mevduatında ise 22 Aralık’ta 781 milyar 609 milyon lira, 30 Aralık itibariyle 806 milyar 925 milyon liraya yükseldi. BDDK verilerine göre resmi ve ticari kurumların TL mevduatındaki artış 25 milyar 235 milyon lira seviyesinde.

BDDK verileri gerçek kişilerin döviz tevdiat hesaplarındaysa yükseliş olduğunu ortaya koyuyor. 22 Aralık 2021 itibariyle gerçek kişilerin 163 milyar 694 milyon dolar olan döviz mevduatları 30 Aralık itibariyle 164 milyar 404 milyon dolara yükseldi. 710 milyon dolarlık artış var. Resmi ve ticari kuruluşların da 22 Aralık’ta 97 milyar 945 milyon dolar olan döviz mevduatı 30 Aralık’ta 95 milyar 122 milyon dolara indi. Yani 2,8 milyar dolarlık düşüş var.