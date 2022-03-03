TÜİK’in ‘belalısı’ ENAG’a göre şubatta enflasyon yüzde 123,8

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), şubatta tüketici fiyatlarının yüzde 5,44 arttığını, 12 aylık artış oranınsa yüzde 123,8’i bulduğunu kaydetti.

Fotoğraf: Reuters

Eylül 2020’den beri enflasyonu hesaplayıp sonuçlarını kamuoyuyla paylaşan ENAG, verileri internetten, özellikle de ortalama hanehalkının aktif kullandığı sitelerden günlük topluyor. Ayrıca eğitim harcamaları, içki grubu hariç TÜİK’in enflasyon sepetindeki aynı maddeleri ve ağırlıkları kullanıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu’ysa (TÜİK) sokaktaki marketlerden ayın belli dönemlerinde fiyatlar alarak, aylık enflasyonu çıkarıyor.

Resmi rakamın çok üstünde bir enflasyon oranı açıkladıktan sonra Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından hakkında suç duyurusunda bulunulan ENAG, son dönemde vergi incelemeleriyle de karşı karşıya.

ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi’nde alt gruplardaki fiyat hareketleri şöyle: