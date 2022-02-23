Enflasyonu TÜİK’ten yüksek hesaplayan ENAG’a şimdi de vergi sopası

AYŞEGÜL KASAP

Resmi rakamının çok üstünde bir enflasyon oranı açıkladıktan sonra Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından hakkında suç duyurusunda bulunulan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) şimdi de vergi incelemesiyle karşı karşıya.

Diken’e konuşan ENAG’ın yöneticisi iktisat profesörü Veysel Ulusoy, “Devlet gücünü arkasına alan basit kişisel kin ile yapılmış bir inceleme” dedi.

TÜİK verilerine göre tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) ocak ayında yüzde 11,10 artmış, yıllık enflasyon yüzde 48,69’u bularak, 19 yıllık zirveyi yenilemişti.

Ancak bağımsız sosyal bilimciler tarafından kurulan ENAG, 12 aylık enflasyonu yüzde 114,87 hesaplamıştı. Ocaktaki artışsa yüzde 15,52 bulunmuştu.

Diken’e konuşan vatandaş, esnaf, taksici ve dolmuş şoförleri TÜİK’in verilerinin gerçeği yansıtmadığını, sokaktaki enflasyonun çok daha fazla olduğunu, ENAG’ın verilerini daha doğru bulduklarını ifade etmişti.

TÜİK’in suç duyurusunda bulunarak mahkemeye ‘yayınlarını durdurun’ talebinde bulunduğu ENAG’a şimdi de vergi incelemesi başlatıldı.

‘ENAG kararlı şekilde yoluna devam ediyor’

ENAG’a yönelik saldırıların devam ettiğini belirten Prof. Dr. Ulusoy, incelemeyle ilgili şunları söyledi: “ENAG’ın enflasyon verilerini açıklamasıyla beraber ikinci vergi incelemesi başlattılar. İncelemeyi Veysel Ulusoy adına yapıyorlar. Devlet gücünü arkasına alan basit kişisel kin ile yapılmış bir inceleme. Mücadelemiz verimimizden gelmektedir, bu böyle biline! ENAG kararlı bir şekilde yoluna devam ediyor.”

ENAG, Eylül 2020’den beri enflasyonu hesaplayıp sonuçlarını kamuoyuyla paylaşıyor.

TÜİK’ten farklı olarak, enflasyonu hesaplarken verileri internet üzerinden veri kazıma (web scraping) yöntemiyle günlük toplayan ENAG’ın yönteminde özellikle ortalama hane halkının aktif kullandığı sayfalar tercih ediliyor.

ENAG ayrıca eğitim harcamaları, içki grubu hariç TÜİK enflasyon sepetindeki aynı maddeleri ve ağırlıkları kullanıyor.

TÜİK’in yöntemindeyse sokaktaki marketlerden ayın belli dönemlerinde fiyatlar alınarak aylık enflasyon çıkarılıyor.