KDV indirimi çok dayanmaz gibi: ‘Üretici kaynaklı zamlarla fark kapanıyor’

Market sektör temsilcileri, bazı ürünlerde KDV indiriminin fiyata yansıtılmasına rağmen üretici kaynaklı zamlardan ötürü farkın kaybolduğunu söyledi. Sektör temsilcilerine göre baskı nedeniyle zararına satışlar da söz konusu.

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Resmi enflasyonun yüzde 50’ye dayanması sonrası AKP hükümeti gıda ürünlerinde KDV’yi yüzde 8’den yüzde 1’e çekmek durumunda kalmıştı. KDV indirimi sonrasında gözler market raflarındaki fiyat etiketlerine çevrilirken, tüketiciler fiyatlarda bir fark oluşmamasından şikayetçi.

Bloomberg HT’ye açıklamalarda bulunan market sektörü temsilcileri ise etiketlerdeki yüksek seyrin esasen üreticiden gelen yüksek fiyatlı ürünlerden kaynaklı olduğu görüşünde.

‘KDV indi ama yumurtaya zam geldi’

Onur Marketler Yönetim Kurulu üyesi Erdal Tüfekçi’nin değerlendirmeleri şöyle: “Marketler KDV indirimi zaten açıklama gelir gelmez uyguladı. Ancak üreticiden zamlı gelen ürünleri bizler de mecburen zamlı bir şekilde raflara koyuyoruz. Örnek vermek gerekirse yumurtaya geçtiğimiz hafta üretici bazlı zam geldi. Dolayısıyla aradaki indirim farkı kapanmış oldu. Mesela şimdi önümüzdeki haftalarda şeker fabrikalarını şekere zam yapacağı konuşuluyor. Şekerde biz yüzde 7 KDV indirimi yaptık ama ürün bize zamlı gelirse yine aradaki fark kapanmış olacak.”

‘Baskı nedeniyle zararına satış’

Marketlerin üzerindeki baskıdan dolayı bazı ürünleri zararına sattıklarını söyleyen Altun Market Genel Müdürü Hakan Baran’ın açıklamaları şöyle: “Yapılan indirimi uyguladık. Ancak bizlerin de toptan alırken zamlı aldığımız birçok ürün var. Bu ürünlerde yaşanan zammı minimum düzeyde yansıtmaya çalışıyoruz. Üzerimizde pandemi başından bu yana bir baskı ve önyargı var. Ürünlerimizi zaten zamları erteleyerek raflara ekliyoruz. Ürünlerin neredeyse yüzde 10’nunu zararına satıyoruz diyebilirim. Esasen üreticiden gelen ürünlerin indirimli gelmesi gerekiyor.”

‘Birçok ürüne ek olarak zam geliyor’

Mopaş Genel Müdürü Reşat Narman ise şunları söyledi: “Biz zaten güncel indirimlerimizi yaptık.Ancak bu KDV indiriminin dışında birçok ürüne ek olarak zam geliyor. Piyasadan gelen zamları mümkün olduğunca yansıtmamaya çalışıyoruz. Maliyetlerimizin altında sattığımız ürünler de oluyor bu konuda marketlerin üzerinde biz baskı var ancak üreticiden zamlı gelen ürünü de bazen mecburen yansıtmak zorunda kalıyoruz.”