Diken

Yaramazlara biraz batar!

Temel gıda ürünlerine KDV indirimi

Cumhurbaşkanı Erdoğan temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV’nin yüzde 1’e indirildiğini açıkladı.

Fotoğraf: AA

Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı’na telefonferans yöntemiyle katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, KDV düzenlemesini açıkladı.


Erdoğan özetle şunları söyledi:

* Temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV’yi yüzde 1’e indiriyoruz. Bu gıda ürünlerinde yüzde 7’lik bir indirim anlamına gelmektedir. Gıda sektöründen de aynı bir fedakarlığı bekliyoruz.

* KDV’yi yüzde 1’e inen ürünler enflasyon sepetinde, ciddi bir ağırlığa sahiptir.

* Bunlar pirinç, makarna, et, balık, çay, kahve, su, süt ve süt ürünleri, yemeklik yağlar, meyveler, sebzeler, bakliyat çeşitleri gibi insanlarımızın günlük hayatlarında sık tükettikleri ürünlerdir.

* Gıda ürünlerinde pazartesi gününden itibaren yüzde 7 KDV ve yüzde 7 sektör indirimi olarak toplamda yüzde 14’lük bir indirim yapılmasını milletimiz adına bekliyoruz.

* İlgili bakanlıklarımız, oluşturacakları ‘Enflasyonla Mücadele Timleri’ vasıtasıyla gıda başta olmak üzere fiyatları makul izahı olmayan şekilde artırılmış ürünlerle ilgili sıkı denetimler yürüteceklerdir.

Nebati’nin paketi: Altın getirene sertifika, yeni krediler, enflasyon aplikasyonu

SON HABERLER

Aile hekimleri de yüksek elektrik faturalarına isyan etti

Elektrik dağıtım firmalarının, kamu hizmeti veren aile sağlığı merkezlerinin (ASM) elektrik faturalarını ‘ticarethane’ katsayısı üzerinden hesaplaması tepkilere yol açtı. Şanlıurfa’da bir aile sağlığı merkezine (ASM) 11 bin 420 lira tutarında elektrik faturası geldi. Aile hekimleri, “Ticarethane değiliz, kamu hizmeti veriyoruz” dedi.

TYT ve AYT’de baraj puanları kaldırıldı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 2022 YKS’den itibaren ön lisans ve lisans programlarını tercihte 150 ve 180 olan TYT ve AYT baraj puanları uygulamasının kaldırıldığını bildirdi.

Fitch, Türkiye’nin notunu düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye’nin Temmuz 2019’dan beri devam eden BB- kredi notunu B+’ya indirdi. Not görünümüyse negatif.