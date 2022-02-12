Temel gıda ürünlerine KDV indirimi

Cumhurbaşkanı Erdoğan temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV’nin yüzde 1’e indirildiğini açıkladı.

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Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı’na telefonferans yöntemiyle katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, KDV düzenlemesini açıkladı.

Erdoğan özetle şunları söyledi:

* Temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV’yi yüzde 1’e indiriyoruz. Bu gıda ürünlerinde yüzde 7’lik bir indirim anlamına gelmektedir. Gıda sektöründen de aynı bir fedakarlığı bekliyoruz.

* KDV’yi yüzde 1’e inen ürünler enflasyon sepetinde, ciddi bir ağırlığa sahiptir.

* Bunlar pirinç, makarna, et, balık, çay, kahve, su, süt ve süt ürünleri, yemeklik yağlar, meyveler, sebzeler, bakliyat çeşitleri gibi insanlarımızın günlük hayatlarında sık tükettikleri ürünlerdir.

* Gıda ürünlerinde pazartesi gününden itibaren yüzde 7 KDV ve yüzde 7 sektör indirimi olarak toplamda yüzde 14’lük bir indirim yapılmasını milletimiz adına bekliyoruz.

* İlgili bakanlıklarımız, oluşturacakları ‘Enflasyonla Mücadele Timleri’ vasıtasıyla gıda başta olmak üzere fiyatları makul izahı olmayan şekilde artırılmış ürünlerle ilgili sıkı denetimler yürüteceklerdir.