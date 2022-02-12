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Yaramazlara biraz batar!

Nebati yeni paketini açıklıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, fiyat artışlarına karşı tedbirler, yastık altı altınların finansal sisteme entegrasyonu ve KGF desteğini içeren paketi açıklıyor.

Fotoğraf: AA

Nebati’nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:


*20 Aralık’ta Cumhurbaşkanımız önlemler paketi açıklamıştı. Bu TL’ye olan inancın tescil edilmesiydi. İlk adım kur korumalı mevduattı. İkinci adım da altın tasarrufları. Bu model yastık altı birikimleri finansal sisteme kazandıracak. Bugüne kadar yastık altı altının ekonomiye kazandırılması bütüncül bir çalışma olmadan, paydaşlarla yürütülüyordu. Bu konuda yol alınamadı.

*Fiziki altın tasarrufları kuyumcular ve bankalar aracılığıyla finansal sisteme sokacaklar. Talep etmeleri halinde altınlarını fiziki olarak alabilecekler. Fiziki altın teslimat noktaları bankalar, platformlar ve kuyumcular olacak.

*1 Mart’tan itibaren 81 ilde en az bir adet olmak üzere 1.500’ün üzerinde kuyumcunun dahil olacağı çalışmaları başlatıyoruz. Yıl sonuna kadar 10 bin kuyumcu sisteme girecek.

*Vatandaş ziynet altınlarını teslim edecek. Bu işleyişte en önemli paydaşlar katılım bankaları ve kamu mevduat bankaları olacak. Bankaların her ilde bir şubesi mutlak surette kuyumcu işleyişini de gösterecek. Altın gününden ziyade her gün altın işlemi yapabilecek.

KGF destek paketi

*Bunun en önemli ayağı Kredi Garanti Fonu.

*60 milyar TL’lik yeni yeni KGF destek paketi oluşturuldu. Bunun 25 milyarı yatırım destek paketi, 25 milyarı ihracat destek paketi, kalan 10 milyarı işletme gereksinim paketinden oluşuyor.

*KGF Yatırım kredileri azami 2 yılı ödemesiz 8 yıl olacak.

*KGF destek paketlerinde hedef sektörler; imalat, ihracat, tarım, teknoloji ve toptan ve perakende sektörleri.

*KGF kredilerinin başka amaçlar için kullanılmasına izin vermeyeceğiz. Bunun için harcamaların fatura ve sözleşme ile belgelendirilmesi zorunluluğu getirildi. İşletme sermayesi ihtiyaçları için yalnızca kartlı kullanım şartı bulunmaktadırç

*Nakit kredi kullanımı yüzde 10 ile sınırlı tutulacaktır. Refinansman amacıyla kullanım yasaklanmıştır. Amaç dışı kullanım ve gerçek dışı beyanlar için özel yaptırım hükümleri tesis edilmiştir.

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