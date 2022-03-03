TÜİK’e göre şubatta enflasyon yüzde 54,44

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tüketici fiyatlarının şubatta aylık yüzde 4,81, yıllık yüzde 54,44 arttığını bildirdi.

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise şubatta tüketici fiyatlarının yüzde 5,44 arttığını, 12 aylık artış oranınsa yüzde 123,8’i bulduğunu kaydetmişti.

TÜİK’e göre yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık yüzde 105,01, aylık yüzde 7,22 arttı.

Yıllık en düşük artış yüzde 11,89 ile haberleşme ana grubunda görüldü. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla yüzde 22,24’le eğitim, yüzde 26,87’yle giyim ve ayakkabı ve yüzde 32,86’yla sağlık oldu.

Aynı dönemde yüksek artış görülen ana gruplar sırasıyla, yüzde 75,75’le ulaştırma, yüzde 64,83’le ev eşyası, yüzde 64,47’yle gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

Ana harcama grupları itibariyle şubatta en az artış gösteren ana gruplar yüzde 0,30’la giyim ve ayakkabı, yüzde 0,44’le içki ve tütün ve yüzde 1,49’la konut oldu.

Şubatta artışın yüksek olduğu ana gruplarsa sırasıyla, yüzde 8,41’le gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 7’yle ev eşyası, yüzde 6,39’la sağlık oldu.

Endekste kapsanan 409 maddeden, 53 maddenin ortalama fiyatı düşerken, 24 maddenin ortalama fiyatı değişmedi. 332 maddenin ortalama fiyatı arttı.

Merkez Bankası yönetiminin özellikle takip ettiğini söylediği ‘özel kapsamlı TÜFE’ aylık yüzde 3,87, yıllık 47,01 arttı. MB politika faizini özel kapsamlı TÜFE seviyesinde tutacağına söz vermiş daha sonra eylülde bu sözünden çark etmişti.