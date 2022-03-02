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Yaramazlara biraz batar!

Goldman Sachs kendini aştı: Türkiye için yeni enflasyon tahmini yüzde 60 üzeri

Küresel finans kuruluşlarından Goldman Sachs, enflasyon için zirve tahminini yüzde 60’ın da üzerine çekti.

Fotoğraf: Reuters

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) şubat ayı enflasyon verisini 3 Mart Perşembe günü saat 10:00’da açıklayacak.


TÜİK’in ocak ayında açıkladığı son resmi enflasyon yıllık 48,69.

AKP hükümetinin temel gıda ürünlerindeki KDV indirimlerine rağmen beklentiler enflasyondaki yükselişin süreceği yönünde.

Son olarak bugün Goldman Sachs ekonomistleri Türkiye için enflasyon tahminin revize etti.

Goldman Sachs’a göre Rusya-Ukrayna savaşı Türkiye için daha yüksek enflasyona yol açacak.

Kurum enflasyonda zirve için yüzde 60 üstünü işaret etti. Yıl sonu beklentisiyse yüzde 45.

Daha önceki tahmin pik için yüzde 60, yıl sonu içinse yüzde 40’tı.

Merkez Bankası’nın yılsonu için yaptığı yüzde 23,2’lik enflasyon tahminiyse piyasaya göre şu an için fazla iyimser. Aynı durumu Hazine’nin yüzde 24’lük tahmini için de geçerli.

Alman Deutsche Bank da dün enflasyonda zirvenin yüzde 60’ın üstünde görüleceğine dair bir rapor yayınlamıştı. Kurumun yıl sonu için yaptığı tahminse yüzde 36.

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