Deutsche Bank enflasyonun yüzde 53’ü aşmasını bekliyor

Almanya’nın en büyük bankalarından Deutsche Bank, Türkiye’de enflasyon şubatta yüzde 53.2’ye çıkacağını öngördü.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) şubat ayı enflasyon verisini 3 Mart Perşembe günü saat 10:00’da açıklayacak.

TÜİK’in ocak ayında açıkladığı son resmi enflasyon yıllık 48,69.

Deutsche Bank şubatta enflasyonda aylık bazda yüzde 4 artış bekliyor.

Bankaya göre KDV indirimlerine rağmen yıllık gıda enflasyonunda da yükseliş sürecek.

Gıda enflasyonun yüzde 55’i aşması sonrası AKP hükümeti temel gıda ürünlerinde KDV’yi yüzde 8’den yüzde 1’e çekmek zorunda kalmıştı.

Ekonomistler, şubat ayı ortasından itibaren yürürlüğe giren KDV indirimlerinin iki ayda yıllık enflasyona 150 baz puan düşürücü etki yapacağını tahmin ediyordu.

Banka analistleri ayrıca elektrik ve doğalgaz fiyatlarındaki artışa bağlı olarak restoran ve otel fiyatlarında da yükselişin devam edeceğini belirtti.

Mayıs tahmini yüzde 60

Deutsche Bank analistleri ayrıca manşet enflasyonun mayısta yüzde 60’a ulaşmasını bekliyor. Kurumun 2022 yıl sonu için yaptığı tahminse yüzde 36. Daha önce bu oran yüzde 33 seviyesindeydi.

Reuters’ın 14 katılımcıyla gerçekleştirdiği ankette de şubat için beklenti 20 yılın yeni zirvesi olan yüzde 52,95 çıkmıştı. Katılımcıların aylık tahminiyse yüzde 3,8 olmuştu. Ankette 2022 yılsonu tahminiyse yüzde 38’di.

Şu anda Merkez Bankası’nın yılsonu enflasyon tahmini yüzde 23,2, Hazine’ninkiyse yüzde 24 seviyesinde. Piyasaya göre hükümetin yılsonu tahmini fazla iyimser.

Son olarak uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch bugün küresel enflasyondaki hızlanmanın yaygın ve kalıcı hale geldiğine dair bir rapor yayınlamıştı.