Fitch uyardı: Enflasyon ‘yaygın ve kalıcı’

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’e göre küresel enflasyondaki hızlanma yaygın ve kalıcı.

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Fitch’in açıklamasına göre enflasyon birçok büyük ekonomide, pandemi öncesi seviyelere ve enflasyon hedeflerine göre yüksek.

Açıklamada ayrıca üretici fiyatlarının yükselmeye devam etmesiyle enflasyonun zirve yaptığı ve düşmeye başladığına dair verilerde henüz çok az işaret görüldüğü belirtildi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ocak ayında açıkladığı son resmi enflasyon yıllık 48,69.

Anketler şubatta enflasyonun yüzde 52’yi aşabileceğini gösteriyor.

ABD’de yıllık enflasyonsa son olarak ocak ayında yüzde 7,5’le 40 yılın zirvesine tırmanmıştı.