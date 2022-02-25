Reuters anketi: Enflasyonun yüzde 52’yi aşması bekleniyor

Gıda ve enerji fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle enflasyonun şubatta 20 yılın yeni zirvesi yüzde 52,95’e çıkması bekleniyor.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) şubat ayı enflasyon verisini 3 Mart Perşembe günü saat 10:00’da açıklayacak.

TÜİK’in ocak ayında açıkladığı son resmi enflasyon yıllık 48,69.

Reuters’ın 14 katılımcıyla gerçekleştirdiği ankette şubat için tahminler yüzde 51.89 ile yüzde 55,4 arasında.

Katılımcıların aylık enflasyon tahminiyse yüzde 3.8. Burada da katılımcıların tahminleri yüzde 3,1 ila yüzde 5,5 bandında yer adı.

Resmi enflasyonun yüzde 48,69’a ulaşması sonrası AKP hükümeti temel gıda ürünlerinde KDV’yi yüzde 8’den yüzde 1’e çekmek zorunda kalmıştı. Ekonomistler, şubat ayı ortasından itibaren yürürlüğe giren KDV indirimlerinin iki ayda yıllık enflasyona 150 baz puan düşürücü etki yapacağını tahmin ediyor.

Reuters anketinde 2022 yılsonu enflasyon tahminiyse yüzde 38. Bir önceki ankette bu oran yüzde 35’teydi.

Merkez Bankası’nın (MB) enflasyon raporunda paylaştığı grafik enflasyonun şubat, mart ve nisan aylarında yüzde 50 ya da üzerinde seyredeceğine, mayıs ayındaysa yüzde 55’e yaklaşarak zirve yapacağına işaret ediyor. Tahminler piyasa beklentileriyle paralel.

Ancak MB’nin yılsonu enflasyon tahmini yüzde 23,2, Hazine’ninkiyse yüzde 24 seviyesinde. Piyasaya göre hükümetin yılsonu tahmini fazla iyimser.